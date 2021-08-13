Трясет каждый день: как живут в сейсмически активной точке Грузии

"Землетрясение на юге Грузии. Эпицентр - поселок Самеба" - такое сообщение уже стало привычным в новостных сводках страны

Подземные толчки для горной Грузии – не редкость, и все бы ничего, если бы они в последнее время не происходили с такой частотой.

Съемочная группа Sputnik Грузия отправились в поселок, который является эпицентром "тряски" вот уже несколько недель подряд, чтобы узнать у местных жителей, какого это - жить в самой сейсмически активном районе страны.

"Тряска" работягам не помеха

"Я целыми днями в поле работаю, какое мне землетрясение? Я вот на трактор сел и поехал, у меня там картошка, кукуруза… Когда приезжаю, то и слышу отовсюду, мол, опять тряхнуло. Но такого не было, чтобы я как-то сильно почувствовал и испугался", - рассказывает местный житель Мурман, переселенец из Аджарии.

Большая часть населения поселка Самеба (около 80%) - это экомигранты из высокогорных поселений регионов Аджария и Сванети.

"Я живу здесь уже 17 лет, я выходец из Аджарии. Место, где я там жил раньше, находилось в оползневой зоне, и нас государство переселило сюда. И все, кто здесь живет, переселились сюда по такому же принципу", - рассказывает Мурман.

Самеба относится к Цалкинскому району и находится на границе двух регионов Грузии – Квемо Картли и Самцхе-Джавахети, но относится к первому. Сегодня здесь проживает 218 семей. Когда-то этот район по большей степени населяли понтийские греки. Поселок раньше даже носил греческое название – Гуния-Кала. Но в конце 90-х при поддержке правительства Греции они вернулись на свою историческую родину, оставив после себя сотни пустых домов. Тогда сюда и начали заселять экомигрантов из других регионов Грузии.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Деревня Самеба

Несмотря на то, что сельчанин землетрясений не боится, Мамука надеется, что из-за учащения неприятных природных явлений ему не придется вновь стать экомигрантом, бросить родной дом, перебираться на другой конец страны, чтобы начинать жизнь сначала.

"У соседки на кухне бились тарелки"

Никто не знает лучше о происходящем в селе, чем глава местной администрации. Этакий управляющий деревни, которого в Грузии называют "гамгебели". В Самеба это оказалась женщина, Джульетта Чхетиани.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Джульетта Чхетиани - заведующая администрацией села Самеба

"Неприятный страх, конечно присутствует. В большинстве случаев мы чувствуем тряску, но иногда бывает такое, что и не замечаем ее, а потом уже узнаем, когда нам звонят из службы по управлению чрезвычайными ситуациями, из столицы", - рассказывает гамгебели.

По словам Джульетты, столичное отделение службы ЧС регулярно следит за сейсмической активностью в селе Самеба и после каждого толчка звонят управляющей, чтобы узнать, все ли в порядке, не было ли ЧП или разрушений.

"Слава Богу, пока такого ничего страшного не произошло. Разве что, соседка рассказала, что у нее на кухне упали и разбились тарелки. А я сама в тот раз не почувствовала землетрясения, потому что спала. Проснулась от очередного звонка спасателей", - говорит Чхетиани.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Деревня Самеба

При всем этом местные жители продолжают жить без паники, но настороже, ведь раньше таких природных явлений в их селе не было.

Эксперты не удивлены

Частые землетрясения на юге Грузии не несут никакой опасности для местного населения, заявила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Теа Годоладзе.

"Мы знаем, что Грузия, в целом, сейсмически активная зона, поэтому не рассматриваем такие явления как нечто из ряда вон выходящее. Тем более, когда речь идет о регионе Самцхе-Джавахети и Джавахетском вулканическом хребте", - сказала Годоладзе Sputnik Грузия.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili Деревня Самеба

По словам экспертов, Джавахетский горный хребет имеет вулканическое происхождение, поэтому сейсмическая активность подразумевает не только тектонические сдвиги, но и движение магмы под земной корой.

"Вы говорите, что землетрясения происходят почти каждый день. Я скажу вам больше – их случается около десятка за день. Эти процессы интересны с точки зрения изучения и анализа, но не представляют никакой опасности для местного населения", - подчеркнула Годоладзе.

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