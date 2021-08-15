За полгода в Грузии в авариях погибли 189 человек

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. За шесть месяцев 2021 года в авариях в Грузии погибли 189 человек, среди них трое детей, сообщается на сайте МВД Грузии.

Всего в этот период в Грузии произошло 2 762 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание.

Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

МВД Грузии также приводит статистику пострадавших в авариях за полгода – 3 595 человек, среди них 376 детей.

При этом за указанный период в Грузии было совершено 705 наездов на пешеходов, в результате которых погибли 33 человека, пострадавших в разы больше - 672.

Причины аварий

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 191 аварии, случившейся по этой причине за шесть месяцев 2020 года, погибли 23 и пострадал 331 человек.

На втором месте наиболее частых причин ДТП – превышение скорости, 140 таких аварий унесли жизни 19 человек. Замыкает печальную тройку – несоблюдение дистанции при движении. В 97 авариях по этой причине погибли два человека.

Меры безопасности и реформы

Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.

Параллельно расширялась система видеонаблюдения. На сегодняшний день на дорогах страны действуют 4 696 видеокамер , а также 251 секция контроля скорости, покрывающие 1 100 километров дорог.

Наряду с методом скрытого патрулирования, внедряется практика патрулирования смешанным методом. В масштабах страны расширен ареал бесконтактного патрулирования, который охватывает такие большие города, как Тбилиси, Батуми, Рустави, а также регион Имерети.

В рамках стратегии безопасности дорожного движения, МВД Грузии также составляет карту так называемых "черных точек" - мест, где чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия.

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