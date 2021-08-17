Антивирусы и антиваксеры: политически истощенная Грузия вступила в полосу антирекордов

"Эпидемия и выборы – власть и оппозиция отказываются от акций". Заголовок в "Резонанси" (11.08) мог бы считаться адекватно отображающим ситуацию. Если б отказ от акций означал еще и смягчение политического противостояния. Однако оно растет и, по мнению политологов, даже обретает качественно новые для Грузии черты.

Так все же пандемия довлеет над политикой или политика над пандемией? Влияние тут, скорее всего, обоюдное. Не случайно в "Резонанси" тема COVID едва ли не перекрыла на минувшей неделе все остальные. Ситуация накалялась из номера в номер, заметно опережая обострение процессов политических.

В ожидании худшего

Негативные прогнозы для многих явились сюрпризом. Ведь на предыдущей неделе руководители эпидемслужб обещали – волна вот-вот пойдет на спад. Но от статистики никуда не убежишь. Первый антирекорд по был зафиксирован 9 августа – 44 смертельных исхода ("Резонанси, 10.08). На следующий день показатель вырос до 54 (11.08). По числу вновь инфицированных на 100 тысяч населения Грузия "выбилась" на "почетное" 4-е место в мире ("Квирис палитра", 9-15.08). Это привело к изменениям в укладе жизни граждан.

Штамм "Дельта" может витать в воздухе, как табачный дым, - мрачно проиллюстрировал приведенные цифры иммунолог Бидзина Кулубегов. Хотя довольно скептически настроенная "Сакартвелос Республика" (11.08) назвала обстановку "ковидистерией", увязав ее с "несостоявшейся журналистской революцией". Впрочем, и в политическом обрамлении, и без него положение выглядит малоутешительным.

Специалисты предостерегают, что в течение 10 дней суточные показатели инфицирования и летальных исходов будут оставаться высокими ("Резонанси" 12.08). Система здравоохранения оказалась на грани коллапса, конкретно обсуждается вопрос организации полевых госпиталей. Параллельно ужесточаются ограничения. Наибольшее недовольство граждан вызывает остановка общественного транспорта (13.08). Однако оснований не верить, что у правительства не было иного выхода, нет – оно бы не пошло в преддверии выборов на столь непопулярные меры.

Примечательно, что в обществе и здесь обозначился раскол. С одной стороны, был установлен суточный рекорд по вакцинированию – без малого 26 тысяч граждан. С другой – по опросу NDI, 47% респондентов признались, что считают себя антиваксерами (13.08) и прививку от коронавируса делать отказываются. Более того, эксперта Вато Сургуладзе насторожило, что среди врачей привитых всего 20% ("Ахали таоба", 12.08)!

С сентября невакцинированные граждане, возможно, не смогут ни летать, ни ездить на поездах, ни посещать рестораны. Трудно предугадать, какой будет реакция на фоне того, что почти половина общества резко настроена против прививок. Гиги Угулава дал повод предположить, что оппозиция захочет этим воспользоваться. Не дожидаясь выборов, он уже огласил сценарий, по которому "Мечта" их фальсифицирует, а потом все закроет ("Резонанси", 11.08). Ничего нового…

От Дидгорской битвы до мелких интриг

Лидеры оппозиция так и не объяснили людям, за что они борются, дав лишь понять, что хотят свергнуть "мечтателей" ("Квирис палитра"). Но давно стало очевидно, что прийти во власть силовыми методами у них не получится. Тем более, не получится путем выборов. Оппозиция лишь по инерции продолжает разговор о внеочередных выборах, подозревает политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Ахали таоба", 13.08). Подозрение, надо признать, обоснованное.

Хотя бы потому, что у маленьких партий практически не будет шансов одолеть пороговый барьер. Кроме того, тактика оппозиционеров строилась на том, чтобы не дать "Мечте" набрать 43% голосов. С выходом правящей партии из "соглашения Мишеля" эти проценты утратили смысл. Растерявшись, партии еще не начинали свою предвыборную кампанию ("Резонанси", 12.08).

Ход был действительно очень неожиданным. Эксперт Гия Хухашвили назвал аннулирование документа неслыханным прецедентом в мировой политике. Даже диктаторы, пояснил он, подписав соглашение, стараются делать вид, будто выполняют его ("Квирис палитра"). Существует и в корне противоположное мнение. Правозащитник Нана Какабадзе называет соглашение 19 апреля антиконституционным, считая, что оно было принято под давлением Запада ("Сакартвело Республика", 11.08).

В стране возникла почва для активизации антизападно настроенных групп, и это привело к уменьшению доли сторонников евроинтеграции ("Резонанси", 13.08). "Версия" (11-17.08) вообще считает, что Запад зачастую ведет себя, как "женщина по вызову". К примеру, вводит санкции, но забывает о них, как только дело коснется собственной выгоды. Большие страны, будь то Россия, США или Китай, вообще не любят менять свои форматы, замечает газета. Они хотят, чтобы принятая однажды на вооружение формула одинаково эффективно работала и в Грузии, и, скажем, в Уганде. Отсутствие гибкости – главное заблуждение супердержав.

Впрочем, "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" в этом смысле мало чем от них отличаются. Они продолжают строить свои расчеты на двухполюсной модели, которая, похоже, устраивает и одних, и других. При этом самонадеянно не учитывают элементарной данности: если широкая общественность и выскажется в пользу проведения внеочередных парламентских выборов, то вовсе не для того, чтобы проголосовать за кого-нибудь из них ("Квирис палитра").

Примечательна шапка на первой полосе "Сакартвелос Республика" (11.08). Посвящена она 900-летию Дидгорской битвы: "Одним Дидгори мы выиграли все проигранные войны!" Тезис, безусловно, актуальный с точки зрения исторической памяти нации, сохранения национального духа и самоидентичности. Но политика не может жить вчерашним днем и прошлыми заслугами, даже если они есть. Отсутствие свежих подходов и новых побед сводит ее к мышиной возне…

Почему бы не попробовать?!.

Саакашвили уже в 97 раз говорит, что приедет, народ его встретит и он начнет войну с "Мечтой", иронически замечает первый вице-спикер Гия Вольский ("Квирис палитра"). Возможно, это тактика. Но избирателям негативный порядок дня откровенно надоел. Последний опрос IRI подтвердил, что у Грузии появился шанс положить конец двухполюсной модели. Если правящей силе не удастся в очередной раз выстроить политический процесс на демонизации Саакашвили, на выборах она непременно столкнется с проблемами, не сомневается Гия Хухашвили. А профессор-политолог Торнике Шарашенидзе готов признать, что партия экс-премьера Георгия Гахария уже реально оформилась в сознании общества как третья сила ("Ахали таоба", 12.08).

Один из лидеров партии власти Георгий Папуашвили обвинил гахариевскую "За Грузию" в попытке паразитировать на избирателях "Мечты" (12.08). Будто они какая-то частная собственность, а не независимый субъект! Возможно, в правящей команде по традиции считают "своими" работников органов власти и самоуправления?! Но в прессе все чаще проскакивают сообщения о добровольном уходе высокопоставленных чиновников в отставку.

Сам Гахария продолжает придерживаться миролюбивой тактики, и похоже, избирателям это по душе. В результате оба противостоящих полюса вольно или невольно ведут свою избирательную кампанию… в его пользу. Не исключено, что в округах, где "За Грузию" выставит своих кандидатов, она сумеют намного превысить 9% рейтинг, зафиксированный в ходе соцопросов. Другое дело, насколько это поможет при решении острейших социально-экономических проблем? Насколько действенным может оказаться в условиях Грузии коалиционное управление?

Впрочем, грузинское общество почти единогласно сходится на том, что непременно надо попробовать!..

Разное

Любопытный факт: за первое полугодие наша страна на сумму больше 10 миллионов долларов закупила за рубежом… мыло! Оказывается, мы его импортируем даже из Индонезии и Малайзии. Похоже, мыловаренный заводик для местных авантюристов так и остался невоплощенной мечтой! ("Ахали таоба", 9.08)

Министерство культуры Грузии объявило конкурс на создание фильма о Дидгорской битве и царе Давиде Агмашенебели. Выделить, правда, обещают всего 20 тысяч лари. Позиция странная. Хотя… Был бы талант, а снять можно и на мобильный телефон. ("Резонанси", 13.08)

В финансовом мире объявился новый миллиардер-грузин. По сведениям "Forbes" состояние работающего в Казахстане Михаила Ломтадзе составляет 5,1 миллиарда долларов, и он превзошел Бидзину Иванишвили. Самого Иванишвили, судя по последним заявлениям, деньги, правда, давно перестали волновать. Да и зачем ими интересоваться, если они есть?! ("Версия")

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