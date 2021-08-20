Брать в качестве политической дорожной карты примеры успешных стран – нормальная мировая практика. И если руководство страны понимает, что опыт полезен и будет результат, почему бы нет, но тебе насаждают неудачную практику - это ненормально.

В своем глазу бревно не видно

Грузию трясет не первый год: что ни выборы, то попытка свержения действующей власти. И так ровно столько лет, сколько не у власти бывший президент Саакашвили и его партия "Единое национальное движение". Все просто: формула "эти выборы сфальсифицированы, давай революцию!" работает всегда. Ведь почти все, почти всегда, почти везде, - будь то Грузия, Армения или Украина – недовольны действующей властью.

И вот, забыв о пытках в тюрьмах, тысячах политзаключенных и неприкрытом рэкете, когда у состоятельных грузин отбирали бизнес, имущество, иногда и свободу, Саакашвили и его последователи критикуют политическую действительность… Мол, в наши времена мы так не делали… Как не делали? Не разгоняли митинги недовольства (разгоняли еще как), не боролись за власть (а как же тогда взятие парламента лично Саакашвили?)… Что-то здесь не так, какой-то здесь неправильный алгоритм "все мое –хорошо, все твое – плохо". Получается, что в чужом глазу соринку видно, в своем – бревна не замечаешь…

В Грузии дует ветер с Украины

Почему, сидя в другой стране и занимая пост главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, Саакашвили регулярно пытается вмешаться во внутренние дела Грузии? Даже Зеленского настроил на "нужную волну". Один только недавний визит президента Украины чего стоит… Тогда он, нарушив все протоколы, можно сказать, самовольно передвигался по стране (грузины не стали раздувать, можно сказать "забили", но факт остается фактом). Вот и подумайте, кто помогал составлять Зеленскому собственную "Программу визита в Грузию".

Кстати хорошо написал о том самом визите украинского президента главный редактор агентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили. Он рассказывает, что Зеленский прилетел Грузию и, даже не встретившись с грузинским руководством, по совету Саакашвили, отправился на вертолёте на мост через реку Ингури, разделяющую край Самегрело с Абхазией.

"С грузинской стороны его сопровождал максимально низкий по протоколу чиновник… Обратное даже трудно себе представить – что президент или премьер-министр Грузии прилетит в Киев и, как хозяин, направится с инспекционной, или даже – просто ознакомительной поездкой в зону конфликта, на разделительную линию с Донбассом!" - пишет Хидербегишвили.

Вои и получается, что все выходки Саакашвили и его "полезные советы" Зеленскому служат причиной задать резонный вопрос - не является ли все "это" косвенным вмешательством в дела Грузии со стороны Украины?! Не получается ли, что в Грузии дует ветер с Украины?

Госпереворот – как любимый вид спорта

Так уж случилось, что всего одна персона на протяжении семнадцати лет "варит воду" в двух странах. Ведь даже сидя в президентском кресле в Грузии, Саакашвили успел запустить руку в политику Украины. Уже давно не секрет, что его особо приближенные друзья руководили кровавой расправой на Майдане… А теперь вот, сменив несколько высоких постов на Украине, грезит мечтой вернуться обратно в Грузию.

Имея связи во влиятельных кругах Вашингтона, Михаил Саакашвили искренне надеется на то, что все его начинания будут поддержаны Америкой. Кстати, пока именно так дело и обстоит.

Американцы все еще не вычеркивают из запасного плана такой инструмент, как "Михаил Саакашвили". А тот искренне собирается вернуться в Грузию и возглавить госпереворот (в этом он имеет многогранный опыт). Вот и получается, что чуть ли не каждые полгода в Грузии разыгрывается сценарий захвата власти оппозицией. У грузин госпереворот – уже как любимый вид спорта. Даже слоган "главное не победа, а участие" - очень гармонично вписывается в грузинскую политическую действительность.

Не будем далеко заходить, начнем с попытки признания недействительными парламентских выборов в стране в конце октября 2020 года… Только при активном вмешательстве "старших братьев" из Америки и Евросоюза новоизбранных депутатов от оппозиции (и главные зачинщики среди них – представители партии Саакашвили, - автор) удалось более-менее успокоить.

Далее февраль текущего года. Что было во время ареста нынешнего руководителя "Единого Нацдвижения", соратника Саакашвили… Правонарушитель Мелия, презревший закон и отказавшийся выплачивать штраф, в одночасье становится мессией, народ поднимают на революцию, призывая его освободить... Только забыли про Мелия, штраф за которого, кстати, заплатили из "кассы" Евросоюза, дабы его отпустили с тюрьмы, так нашелся другой повод.

Начало июля текущего года. Кто с легкостью кукловода организовал так называемое "массовое избиение журналистов" во время акции протеста против ЛГБТ-сообщества в стране? Как так получилось, что во время церковной службы в одном месте оказалось такое количество журналистов? Дальше были митинги, недовольство, попытка свергнуть власть… Не смогли? Ну что ж, главное же – участие. В следующий раз повезет…

Пакую чемоданы, скоро буду…

Чуть более месяца осталось до очередного информационного повода свергнуть власть в Грузии. 2 октября - выборы в муниципальные органы страны. Казалось бы, ну что тут такого – выбирают мэров муниципалитетов и местные совещательные органы сакребуло.

А все просто: когда весной этого года при активной помощи главы Евросовета Шарля Мишеля было разработано соглашение, призванное примирить действующую власть и оппозицию, в соглашении был зафиксирован важный пункт. Согласно ему, если "Грузинская мечта" не сможет набрать 43% голосов по итогам пропорционального голосования на местных выборах, правящая власть согласна на проведение досрочных парламентских выборов.

Но в Грузии ничего не бывает просто – вроде правящая партия документ подписала, вроде оппозиция угомонилась (при этом не подписав то самое соглашение). И вот как гром среди ясного дня – в июле правящая партия выходит из того самого соглашения Шарля Мишеля. Аргументируя свой поступок тем, что главная оппозиционная сила, которая за всей этой историей стояла изначально - "Единое Нацдвижение", до сих пор игнорирует его подписание.

Как вы понимаете, решение правящей партии "Грузинская мечта" возмутило не только оппозицию, в том числе главных соперников в лице партии Саакашвили из "Единого национального движения". Это был удар ниже пояса для тех, кто активно способствовал созданию этого соглашения. Свое "фи" в адрес "Мечты" высказали все, кто только мог. Разумеется, в их числе и "старшие братья".

До выборов чуть больше месяца, некоторые оппозиционные партии уже заранее назвали их "сфальсифицированными". Стоит ли ждать миротворческой помощи со стороны дипкорпуса Евросоюза и Америки - не ясно… Даже если правящая партия честно, без сучка и задоринки, наберет свои 43% голосов на этих выборах, ждать мирной политической погоды не придется.

Оппозиции невыгодно политическое спокойствие в стране, будет очередная попытка госпереворота. Будет очередной пост в соцсетях у Михаила Саакашвили на тему "Пакую чемоданы, скоро буду"…

Премьер Гарибашвили последний раз традиционно предупредил, что в Грузии его ждут "галстуки и тюрьма". И через несколько дней сам собрался лететь в Киев.

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