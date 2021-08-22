В Грузии за полгода совершено 1,5 миллиона нарушений ПДД: топ-5 оплошностей водителей

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии за половину 2021 года стало превышение скорости более чем на 15 километров в час

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. За шесть месяцев 2021 года за нарушение правил дорожного движения в Грузии было выписано 1 570 244 штрафа, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.

Штрафы за нарушение правил дорожного движения колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 91 доллара) в зависимости от вида нарушения.

Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.

Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии.

1. Превышение скорости

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии стало превышение скорости более чем на 15 километров в час.

Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 марта было выписано 455 134 штрафа. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари.

2. Игнорирование правил парковки

На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки.

Всего в первом квартале 2021 года в Грузии было выписано 280 582 штрафа за это нарушение. Штраф за нарушение правил парковки составляет 10 лари.

На третьем месте оказались несоблюдение водителями транспортных средств дорожных знаков и дорожной разметки; нарушение правил буксирования, использования мигалок, сигналов, правил езды во время учебы и в жилой зоне; правил дорожного движения, движения транспорта с прицепом или участие в групповом движении транспорта, мешающем дорожному движению.

Всего таких нарушений было зафиксировано 256 418, и штраф за них составляет 20 лари.

4. Отсутствие техосмотра

На четвертое место вышла передача транспортного средства другому лицу или допуск транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр.

Всего в Грузии за три месяца было зафиксировано 241 304 подобных факта. Штраф за одно такое нарушение составляет 50 лари.

5. Игнорирование ремней безопасности

Замыкает пятерку нарушений игнорирование ремней безопасности водителем или сидящим на переднем сидении пассажиром.

Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 68 273. Штраф за него составляет 50 лари.

За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры.

Всего за шесть месяцев 2021 года в Грузии было выписано 1 157 062 видеоштрафа на сумму 49,8 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 22,3 миллиона лари.

В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 161 107 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав пять водителей, из которых лишь один восстановил свои права, сдав экзамен.

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