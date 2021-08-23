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Флаги ЕС и Украины

Политическая и кредитная кабала: что принесла Украине ассоциация с ЕС

© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
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Sputnik Грузия
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Как из-за противостояния России во всем Киев стал марионеткой в руках Запада и что Украине принесла ассоциация с Евросоюзом - в материале Sputnik

Украина 24 августа будет широко отмечать тридцатый День Независимости – в этот день в 1991 году был подписан Акт провозглашения независимости страны.

Украинская "незалежность" не имела цели сплотить население, заметил в своей статье президент РФ Владимир Путин. Это была попытка элит оторваться от России – чтобы стать "большой рыбой в маленьком пруду". Ради этого была придумана искусственная концепция "Украина – не Россия".

В сенях Европы

В Декларации о государственном суверенитете Украины есть глава, где страна "провозглашает свое намерение стать в будущем постоянно нейтральным государством, которое не участвует в военных блоках". Это положение не работает, подчеркивает доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

"Украинцы видят себя частью Запада. Хотя никакой частью Запада они не являются и никогда не будут являться, потому что их будут дальше держать в сенях Европейского союза и, вероятнее всего, НАТО", - считает политолог.

В рамках концепции "антиРоссия" Киев взял уверенный курс на сближение с НАТО: 9 июля 1997 года НАТО и Украина подписали "Хартию об особом партнерстве". С 2005—2006 годов Украина ежегодно принимает участие в пяти-шести натовских военных учениях, в основном на Черном море. Последние из них, Dive-2021, проходили 5 августа.

Дрейф Киева в сторону ЕС

При Петре Порошенко решением Верховной Рады в Конституцию Украины внесены положения, закрепляющие ее "европейский и евроатлантический курс" - то есть на вступление страны в ЕС и НАТО. Если до 2013 года Украина еще сохраняла видимость самостоятельности, то после "Евромайдана" марионеточный характер украинского государства стал очевиден.

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Накануне "майдана" на Украине был целый комплекс проблем. Виктор Янукович пытался лавировать между двумя центрами силы и надеялся, что выиграет на этом лавировании, объясняет директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

"Янукович вел активный диалог с Брюсселем. И Брюссель как раз реализовывал тактику вовлечения то, что потом начали делать с Беларусью. Тактика вовлечения – это значит пытались получить контроль над Украиной не через смену режима, а через подчинение действующего режима ЕС", - говорит собеседник Sputnik.

Эта тактика четко проявилась в истории со "списком Фюле", который содержал требования Брюсселя к Киеву по реформам. В итоге, реформы не были выполнены, а соглашение об ассоциации все-таки заключили.

"Брюссель не отказал Киеву. Подпись под соглашением означала для Брюсселя постепенный дрейф Киева в сторону ЕС. И Янукович в общем-то тоже был заинтересован в том, чтобы не проводить никакие реформы", - разъясняет Рекеда.

Однако тактика вовлечения была быстро переформатирована в тактику смены режима после того, как Янукович согласился принять финансовую помощь со стороны России. К власти тут же были приведены политики, которые оказались лояльны западному центру силы.

"После Майдана эти политические силы были введены во власть, и они постепенно шаг за шагом обеспечивали подконтрольный статус Киева на протяжении последующих лет с 2014 года", - описывает Рекеда.

Ярким тому примером является "посредничество" Германии, Франции и Польши при переговорах Януковича с оппозицией в феврале 2014 года; "пленки Деркача", на которых Байден отдает команды Порошенко; закон о судебной реформе, по которому решающий голос при назначении судей будут иметь "иностранные эксперты".

Масштабная манипуляция

Столь ожидаемое (якобы) украинцами Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом вступило в силу лишь в 2017 году, почти через четыре года после начала "революции достоинства".

При Януковиче против соглашения об ассоциации были украинские бизнесмены, промышленники, которые понимали, что заключение документа приведет к банкротству предприятий страны, подчеркивает Мирзаян. 

"Суть соглашения об ассоциации была в том, что Украина полностью открывается для всех европейских товаров, получая взамен небольшую долю на европейском рынке, да и то после серьезных сертификационных обновлений всех производственных мощностей, на которых денег не было. Тогда Янукович временно отказался от подписания соглашения, пока его не пересмотрят", - говорит политолог.

"Трехлетняя задержка связана с тем, что Украина пыталась передоговориться с ЕС, потому что одно дело орать на Майдане: "Мы хотим в Европу, мы все подпишем!", а другое дело – уже непосредственно подписывать что-то в ущерб интересам украинского олигархата", - добавляет Мирзаян.

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video : Sputnik
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Рекеда отмечает, что соглашение об ассоциации подписывалось в политических целях и не обладало экономическим эффектом. Например, у Киева отсутствовал доступ к европейским фондам выравнивания, который создавался для отсталых восточных стран ЕС.

К тому же, доступ Украины к зоне свободной торговли с европейским союзом был ограничен строгими квотами, и украинские производители могли беспошлинно поставлять в страны ЕС лишь определенное количество товаров.

Второй важный аспект, который содержала в себе ассоциация – это безвизовый режим.

"Безвизовый режим оказался масштабной манипуляцией, потому что не был разрешением для украинцев работать внутри ЕС, а предполагал только перемещение по ЕС в туристических целях. Хотя в 2013 году очень педалировалась тема, что наконец-то мы (украинцы – Ред.) будем свободно ездить и работать по всем странам ЕС и повысим свой уровень жизни", - говорит Рекеда.

Единственное, что получили украинцы – они смогли как туристы свободно заезжать на территорию ЕС и дальше нелегально работать в Европе.

"Все, что дала Украине эта ассоциация – чисто психологическое право, что они стали ближе к Европейскому союзу, абсолютно неподкрепленное никакими фактическими делами", - подчеркивает Рекеда.

Эксперт для сравнения приводит пример Армении. В 2013 году Ереван также вела переговоры об ассоциации с ЕС, и в итоге в сентябре 2013 года объявил о том, что все-таки будет присоединяться к Евразийскому союзу. После же присоединения к Евразийскому союзу Армения подписала углубленное соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом.

"Это соглашение по многим пунктам - усеченный вариант ассоциации с ЕС. Фактически Армения показала Украине альтернативу, когда можно быть полноценным членом Евразийского союза и получать экономические выгоды от евразийского пространства, но при этом углублять и развивать отношения с Европейским союзом в тех моментах, где это не противоречит правовой базе ЕАЭС", - говорит Рекеда.

Точка невозврата

Ассоциация с ЕС не принесла Украине ничего, кроме политической и кредитной кабалы. При этом, стремясь разорвать экономические связи с Россией, Украина поставила себя практически в полную зависимость от финансовой помощи Международного валютного фонда.

Словарь
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В начале августа текущего года офис Зеленского объявил, что в рамках утвержденной в июне 2020 года программы Stand by МВФ готов предоставить стране очередной транш в размере более $2,7 млрд якобы "безвозмездно и без дополнительных условий". Однако нынешний транш является частью помощи МВФ всем странам на постпандемийное развитие, и никаких преимуществ по условиям ее получения Украина не имеет.

К тому же, к моменту согласования первого транша 10 июня 2020 года Киев по требованию ЕС и МВФ уже выполнил следующее: принял закон о запуске продаж земель сельскохозяйственного назначения; передал МВФ де-факто контроль над Национальным банком Украины и даже частично вывел его из правового поля Украины; ввел серьезные налоговые послабления в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний, убрав препятствия для вывода средств из страны.

"Пока отношения РФ и Запада находятся в текущем состоянии, либо деградируют, на Украине никаких позитивных изменений не произойдет. Будет и дальше разваливаться экономика, минимально поддерживаться уровень жизни населения и увеличиваться расслоение между богатыми и бедными", - прогнозирует Рекеда.

Украина – это абсолютная проекция взаимоотношений между РФ и западными странами, говорит эксперт. При нынешней международной ситуации реанимация отношений Киева и Москвы невозможна. По его словам, украинский кризис был следствием и "без того ухудшавшихся отношений РФ и Запада".

Собеседник Sputnik предполагает, что даже если на Западе откажутся активно поддерживать Украину из-за обострившихся собственных проблем, Киев все равно быстро не сможет переосмыслить отношения с Россией.

"Точка невозврата в случае с Украиной пройдена. Она не сможет автоматически переориентироваться на Россию хотя бы в силу того, что на протяжении почти десятилетия идет системная культивация русофобских настроений. Есть поколения украинцев, которые считают, что Россия не братское государство, что мы абсолютно разные народы с разными ценностями, которые считают, что мы спровоцировали все проблемы, которые сейчас переживает Украина", -  разъясняет Рекеда.

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