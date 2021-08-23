Кто победит на выборах в Грузии? "Мечта" обнародовала исследование

Представители оппозиции не доверяют результатам этого исследования и призывают дождаться исхода выборов

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обнародовала результаты партийного исследования общественного мнения в городе Кутаиси (регион Имерети) перед выборами в местное самоуправление.

С результатами исследования общественность ознакомил член "Грузинской мечты", депутат парламента Гиви Миканадзе на специальном брифинге. Итоги опроса таковы:

"Грузинская мечта" - 44,7%;

"Единое национальное движение" - 32,6%;

"Альянс патриотов Грузии" - 3,1%;

"Для Грузии" - 2,9%;

"Стратегия Агмашенебели" - 2,6%;

"Гирчи - больше свободы" - 2,5%;

"Лело" - 2,3%;

"Европейская Грузия" - 2,2%;

"Граждане" - 1,5%;

Лейбористская партия - 1,5%;

"Гирчи" - 0,4%;

"Единая Грузия" - 0,4%;

Прочие партии - 3,3%.

По словам Миканадзе, в опросе приняли участие 987 респондентов.

"Если выборы в сакребуло (горсобрание – ред.) закончатся такими результатами, только три политические партии преодолеют трехпроцентный барьер согласно представленным результатам, и 28 мест будут распределены следующим образом: "Грузинская мечта" - 16 мест; "Национальное движение" - 11 мест; "Альянс патриотов" - 1 мандат", - сказал Миканадзе.

Кроме этого, предварительные результаты гонки за кресло мэра Кутаиси, по результатам исследования "Грузинской мечты", выглядят так:

Иосиф Хахалеишвили ("Грузинская мечта – демократическая Грузия") – 50,3%

Хатия Деканоидзе ("Единое Национальное движение") - 37,8%.

Другие кандидаты – 11,9%.

Оппозиция не доверяет

Представители грузинской оппозиции ставят под вопрос достоверность результатов данного исследования.

"До выборов остался месяц, лучше подождать, чем руководствоваться исследованиями "Грузинской мечты" или "Национального движения", потому что мы знаем, что каждый заказчик заказывает такой результат, который устраивает его", - сказал лидер партии "Гирчи" Яго Хвичия телеканалу Rustavi-2.

"Никакого доверия по отношению к этому исследованию нет. Это психологическое давление на население. Если у них такие высокие результаты, возникает логический вопрос – почему они вышли из соглашения, где они должны были набрать всего 43%? Они вышли потому, что больше 30% не набирают ни при одном исследовании", - заявил член политсовета партии "Стратегия Агмашенебели" Серго Чихладзе.

Ранее правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявила о выходе из соглашения президента Евросовета Шарля Мишеля, соответственно, отказалась от проведения досрочных парламентских выборов, в случае если не наберет 43% на предстоящих выборах местного самоуправления.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.

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