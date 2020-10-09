В России зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

Под медицинским наблюдением в стране находятся около 251 тысячи человек, а вылечился от COVID-19 уже 1 009 421 пациент

ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. В России за 24 часа выявили 12 126 новых случаев инфицирования COVID-19, что является рекордным суточным приростом с начала пандемии, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее пиком по заболеваемости называлось 11 мая, тогда было выявлено 11 656 инфицированных.

"За последние сутки в России выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 12 126 в 85 регионах, из них 3 272 случая (27,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", – говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1 272 238 случаев коронавируса во всех 85 регионах. С начала пандемии в России зафиксировано 22 257 летальных исходов (+201 за сутки), а выздоровел 1 009 421 человек (+7 092 за сутки). Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено в Москве – с начала распространения коронавируса заразились 321 812 человек (5 530 погибли).

Россия находится на четвертом месте по числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире после США (7,6 млн), Индии (6,9 млн) и Бразилии (5 млн).

В целом в России проведено уже более 49,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено уже более 36,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Общее количество летальных исходов составляет более 1,06 миллиона, а вылечились свыше 25,4 миллиона человек.