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Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве

В России назвали дату регистрации второй вакцины от COVID-19

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Россия
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По этому поводу в стране намерены провести отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет

ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. В России объявили дату регистрации второй вакцины от COVID-19 - препарат разработан центром "Вектор" и планируется к утверждению на следующей неделе, заявил глава центра Ринат Максютов.

Ситуация в России в связи с коронавирусом
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
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"Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" - 15 октября 2020 года", - уточнил он в интервью порталу стопкоронавирус.рф, отметив, что первым препарат введут участникам пострегистрационных клинических испытаний.

"Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет", - подчеркнул Максютов.

Таким образом "ЭпиВакКорона" станет второй зарегистрированной вакциной от COVID-19, первой была "Спутник V", созданная НИЦЭМ имени Гамалеи. Кроме того, клинические тесты проходит препарат, разработанный институтом им. Чумакова.

Российская Федерация остается на четвертой строчке по числу зараженных коронавирусном нового типа. За минувшие сутки в стране выявили рекордное количество новых случаев - 12 126.

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Новости из России (1406)


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