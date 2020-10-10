В ОДКБ назвали условия, когда организация может вмешаться в конфликт в Карабахе

Организация Договора о коллективной безопасности может вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе при одном условии. Подробнее - смотрите в видео

Условие это следующее - если возникнет угроза безопасности, стабильности суверенитета и территориальной целостности государства-члена ОДКБ. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Однако он выразил уверенность, что вмешательство ОДКБ для защиты суверенитета и территориальной целостности Армении не потребуется, так как Азербайджан не преследует вышеперечисленные цели.