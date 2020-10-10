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В ОДКБ назвали условия, когда организация может вмешаться в конфликт в Карабахе

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201010/249675981/V-ODKB-nazvali-usloviya-kogda-organizatsiya-mozhet-vmeshatsya-v-konflikt-v-Karabakhe.html

Организация Договора о коллективной безопасности может вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе при одном условии. Подробнее - смотрите в видео

Условие это следующее - если возникнет угроза безопасности, стабильности суверенитета и территориальной целостности государства-члена ОДКБ. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Однако он выразил уверенность, что вмешательство ОДКБ для защиты суверенитета и территориальной целостности Армении не потребуется, так как Азербайджан не преследует вышеперечисленные цели.

Теги:
Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт, Азербайджан, Азербайджан, Армения, Армения, ОДКБ


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