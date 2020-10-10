В ОДКБ назвали условия, когда организация может вмешаться в конфликт в Карабахе

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Организация Договора о коллективной безопасности может вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе при одном условии. Подробнее - смотрите в видео
Условие это следующее - если возникнет угроза безопасности, стабильности суверенитета и территориальной целостности государства-члена ОДКБ. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Однако он выразил уверенность, что вмешательство ОДКБ для защиты суверенитета и территориальной целостности Армении не потребуется, так как Азербайджан не преследует вышеперечисленные цели.