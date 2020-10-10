Лавров по телефону проверил настрой Еревана и Баку

В субботу вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших, однако почти сразу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия

МОСКВА, 10 окт — Sputnik Грузия. Министр иностранный дел России Сергей Лавров в субботу провел телефонные разговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, они подтвердили приверженность договоренностям о прекращении огня, сообщил МИД РФ.

По сообщению российского внешнеполитического ведомства, дипломаты подчеркнули необходимость строго соблюдать перемирие "на земле".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострились утром 27 сентября, начались военные действия, при этом Баку и Ереван обменивались взаимными обвинениями.

В пятницу в Москве, по приглашению президента РФ Владимира Путина, прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет, сообщает РИА Новости.

По итогам переговоров в субботу в 12:00 вступил в силу режим прекращения огня для обмена пленными и телами погибших. В ходе прошедшей встречи Баку и Ереван договорились дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Кроме этого, Армения и Азербайджан подтвердили неизменность формата переговорного процесса.

Однако почти сразу стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Позднее представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что в течение дня стороны в основном соблюдали режим прекращения огня, однако "были отдельные провокации".

При этом, по данным Генпрокуратуры Азербайджана, сегодня в результате обстрела со стороны ВС Армении погиб один мирный житель.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван придерживаться режима прекращения огня и скорее договориться о деталях перемирия.