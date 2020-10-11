РПЦ обратилась ко всем верующим из-за коронавируса

В РПЦ отметили, что не все верующие носят маски в храме, и это свидетельствует о безответственности и невнимательном отношении к другим

ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. В Русской православной церкви призвали всех верующих носить маски, чтобы защищать от COVID-19 не только себя, но и других. Об этом сообщает РИА Новости.

"Даже если ты не веришь в то, что маска защитит тебя, ты должен ее надеть, чтобы защитить других. И это ответственное отношение должно воспитываться нашими пастырями", — сказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Он выразил надежду, что храмы не придется закрывать для верующих. Для этого прихожане должны выполнять санитарные меры, а духовенство — увещевать их, заявил представитель РПЦ.

"Я очень надеюсь на то, что не повторится весенняя история, когда нам фактически пришлось закрыть храмы и совершать богослужения при закрытых дверях. Надеюсь, что общественные богослужения будут продолжаться", — сказал митрополит Иларион.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы священнослужители и верующие "проявляли необходимое чувство ответственности", и привел в пример Троице-Сергиеву лавру, где летом не соблюдались санитарные предписания, а сейчас — соблюдаются.