Белоруска Мария Хархаль на "Ты супер!": с выбором жюри абсолютно согласна

Представительница Беларуси на международном музыкальном конкурсе "Ты супер!" Мария Хархаль поделилась эмоциями после выступления на сцене проекта. Смотрите подробности в видео Sputnik

На сцене проекта в нынешнем году белоруска исполнила композицию "Знаешь ли ты" певицы МакSим. К сожалению, выступление оказалось единственным, так как девушка покидает проект.

"Я считаю, что все конкурсанты были очень сильными, поэтому с выбором жюри абсолютно согласна. Проект придал уверенности в себе, потому что нынешнее выступление никаким образом не сравнится с предыдущим. В этот раз я чувствовала себя максимально уверенно, комфортно на этой сцене, потому что я уже все знала, знала членов жюри, и я действительно кайфовала от того, как я выступала", - поделилась эмоциями после выступления Мария Хархаль.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.