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"Договоренность соблюдается не в полной мере": Лавров о ситуации в Карабахе

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (120)
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video: Sputnik/RUPTLY/МИД РФ/Минобороны Азербайджана, Минобороны Армении
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20201013/249694249/Dogovorennost-soblyudaetsya-ne-v-polnoy-mere-Lavrov-o-situatsii-v-Karabakhe.html

Договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе выполняется не в полной мере, заявил российский министр иностранных дел

Сергей Лавров и его коллеги из Азербайджана и Армении провели за консультациями почти 10 часов, не спали в ночь с пятницы на субботу, объявили о перемирии, но не все пошло гладко.

Стороны сразу нарушили соглашение, не прошло и нескольких часов.

Все началось по кругу: взаимные обвинения Баку и Еревана в провокациях, стрельба и новые разрушения. Смотрите, к чему сейчас призывает российская сторона.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (120)
Теги:
Сергей Лавров, Лавров, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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