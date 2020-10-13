"Договоренность соблюдается не в полной мере": Лавров о ситуации в Карабахе

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Договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе выполняется не в полной мере, заявил российский министр иностранных дел
Сергей Лавров и его коллеги из Азербайджана и Армении провели за консультациями почти 10 часов, не спали в ночь с пятницы на субботу, объявили о перемирии, но не все пошло гладко.
Стороны сразу нарушили соглашение, не прошло и нескольких часов.
Все началось по кругу: взаимные обвинения Баку и Еревана в провокациях, стрельба и новые разрушения. Смотрите, к чему сейчас призывает российская сторона.