"Договоренность соблюдается не в полной мере": Лавров о ситуации в Карабахе

Договоренность о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе выполняется не в полной мере, заявил российский министр иностранных дел

Сергей Лавров и его коллеги из Азербайджана и Армении провели за консультациями почти 10 часов, не спали в ночь с пятницы на субботу, объявили о перемирии, но не все пошло гладко.

Стороны сразу нарушили соглашение, не прошло и нескольких часов.

Все началось по кругу: взаимные обвинения Баку и Еревана в провокациях, стрельба и новые разрушения. Смотрите, к чему сейчас призывает российская сторона.