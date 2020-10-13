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Сотрудник клининговой службы производит дезинфекционную обработку поезда

Коронавирус в магазинах, транспорте и больницах? Что выявил Роспотребнадзор 

© photo: Sputnik / Alexey Kudenko
Россия
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При этом, положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания надзорное ведомство не обнаружило

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека не выявила коронавирус в продуктах питания, но обнаружила некоторое количество положительных проб в образцах смывов с поверхностей в медучреждениях, транспорте и магазинах.

Пандемия коронавируса COVID 19. Верующий в маске идет к Храму Гроба Господня. Иерусалим, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 13 октября

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено. Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды", - сказано в сообщении.

Роспотребнадзор осуществил более 100 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, в 134 из них - в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах - нашли COVID-19.

Пандемия коронавируса нового типа, по последним данным, унесла жизни более миллиона человек, всего с начала эпидемии опасным вирусом заразились свыше 37,4 миллиона. За последние сутки количество летальных исходов превысило 307 тысяч.



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