Кадр амурского тигра из Приморья стал лучшей фотографией дикой природы

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Британский музей естественной истории назвал кадр амурского тигра, запечатленный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из самых масштабных в мире конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, пишет РИА Новости со ссылкой на учреждение.

"Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка "Земля леопарда". Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул "Фотограф года в дикой природе", - говорится в сообщении.

Российская Федерация впервые стала победителем в номинации этого конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда амурский тигр "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.

По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду".

Что касается автора фото, то Горшков получил снимок с помощью профессиональной камеры с датчиком движения. Он установил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В кадр попала тигрица под номером T 41F - ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.

Амурский тигр - это один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в России составляет 580-600 особей. На "Земле леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. На этой земле самая высокая плотность этого вида среди охраняемых территорий Дальнего Востока.