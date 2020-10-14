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Амурский тигр

Кадр амурского тигра из Приморья стал лучшей фотографией дикой природы

© photo: Sputnik / Ilya Naymushyn
Россия
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Фотография "Объятия" запечатлела момент, когда амурский тигр трогательно "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах

ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Британский музей естественной истории назвал кадр амурского тигра, запечатленный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из самых масштабных в мире конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, пишет РИА Новости со ссылкой на учреждение.

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Новость 😺 ⠀ Снимок с тигром стал лучшей в мире фотографией дикой природы в 2020 🐅 ⠀ Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году по версии английского музея естественной истории стал снимок амурского тигра из национального парка «Земля леопарда» (Приморский край). Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе» (Wildlife Photographer of the Year). ⠀ Россия впервые стала победителем в номинации этого крупнейшего в мире конкурса снимков дикой природы. Фотография под названием «Объятия» показывает момент, в котором редчайший амурский тигр обнимает вековую пихту, чтобы отметить меточное дерево своим ароматом. Сергей Горшков при поддержке профессиональных гидов «Земли леопарда» получил снимок с помощью камеры с датчиком движения. ⠀ На снимке тигрица, залитая пятнами света, встает на задние лапы и обнимает дерево. Ее глаза зажмурены, рот растянут в блаженной «улыбке», щека прижата к коре. Краснокнижные амурские тигры находятся под угрозой исчезновения, но эта кошка спокойна. Она проявляет комфортное поведение в национальном парке «Земля леопарда», где успешно сохраняют природу – и тигров, и дальневосточных леопардов. ⠀ Сергей Горшков по совету сотрудников «Земли леопарда» установил камеру у дерева с запахами, шерстью тигра, следами когтей. Благодаря совместной работе и при поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» получен снимок тигрицы под номером T 41F – ученые сравнили рисунок полос на шкуре хищницы, уникальный для каждой особи, с другими тиграми в базе данных нацпарка. ⠀ #землялеопарда #амурскийтигр #amurtiger #tiger #siberiantiger #landoftheleopard #WildlifePhotographeroftheYear

Публикация от Нацпарк "Земля леопарда" (@amurleo_land)

"Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка "Земля леопарда". Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул "Фотограф года в дикой природе", - говорится в сообщении.

Российская Федерация впервые стала победителем в номинации этого конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда амурский тигр "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.

Наиредчайший голубь в парке птиц
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Наиредчайший голубь обнаружен в нацпарке "Земля леопарда" России

По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду".

Что касается автора фото, то Горшков получил снимок с помощью профессиональной камеры с датчиком движения. Он установил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В кадр попала тигрица под номером T 41F - ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.

Амурский тигр - это один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в России составляет 580-600 особей. На "Земле леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. На этой земле самая высокая плотность этого вида среди охраняемых территорий Дальнего Востока.

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