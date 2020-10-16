В России раскрыли новую схему мошенников

С начала 2020 года Сбербанк зарегистрировал почти почти 3 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом эта цифра выросла более чем вдвое

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Российскому Сбербанку удалось раскрыть очередной способ обмана клиентов - отныне мошенники звонят от имени сотрудника прокуратуры и убеждают клиента перевести средства на некий специальный счет, рассказали РИА Новости в крупнейшей кредитной организации страны.

"Например, мошенник сообщает о следственных действиях в отношении сотрудников банка и говорит, что завтра в определенное время клиенту позвонят из прокуратуры. И затем уже "представитель прокуратуры" убеждает клиента перевести деньги на "специальный счет", который, естественно, принадлежит мошеннику", - описал схему собеседник агентства.

Любопытно, что и регулятор, и банки неоднократно заявляли, что абсолютное большинство мошеннических операций осуществляется с использованием методов социальной инженерии. В этом году активность таких мошенников значительна выросла. С начала 2020 года Сбербанк зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана, в сравнении с 2019 годом их число выросло более чем вдвое.

В Сбербанке в период пандемии выявили много старых способов мошенничества, например, объявления о продажах тестов на коронавирус, компенсациях от государства. Также зафиксированы случаи мошеннических звонков от робота, который представляется помощником Сбербанка.

"За текущий период этого года Сбербанку удалось спасти уже около 40 миллиардов рублей клиентов. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 39,7 миллиарда рублей", - отметили в кредитной организации.

Примечательно, что ранее во множестве банков РФ РИА Новости рассказали о том, что злоумышленники побуждают клиентов банков самим снимать средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет мошенников. Как пояснили в Почта-банке, данная схема также является разновидностью социальной инженерии.