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График выходных дней в России в 2021 году

© photo: Sputnik / Evgeny Biyatov
Россия
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Темы:
Новости из России (1414)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201016/249722644/Grafik-vykhodnykh-dney-v-Rossii-v-2021-godu.html

Правительство утвердило график нерабочих праздников на будущий год, объявив 31 декабря выходным. Всего жители страны получат 29 праздничных выходных

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В России объявили график выходных дней на 2021 год - постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем, уже подписал премьер-министр Михаил Мишусти, пишет РИА Новости.

"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов:

  • с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье),
  • с 21 по 23 февраля (три дня – с воскресенья по вторник),
  • с 6 по 8 марта (три дня – с субботы по понедельник),
  • с 1 по 3 мая (три дня – с субботы по понедельник),
  • с 8 по 10 мая (три дня – с субботы по понедельник),
  • с 12 по 14 июня (три дня – с субботы по понедельник),
  • с 4 по 7 ноября (четыре дня – с четверга по воскресенье).
Темы:
Новости из России (1414)
Теги:
Новый год, Пляжный отдых, зимний отдых, Россия


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