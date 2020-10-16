График выходных дней в России в 2021 году

Правительство утвердило график нерабочих праздников на будущий год, объявив 31 декабря выходным. Всего жители страны получат 29 праздничных выходных

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В России объявили график выходных дней на 2021 год - постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем, уже подписал премьер-министр Михаил Мишусти, пишет РИА Новости.

"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов: