График выходных дней в России в 2021 году

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В России объявили график выходных дней на 2021 год - постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем, уже подписал премьер-министр Михаил Мишусти, пишет РИА Новости.
"В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных периодов:
- с 1 по 10 января (10 дней – с пятницы по воскресенье),
- с 21 по 23 февраля (три дня – с воскресенья по вторник),
- с 6 по 8 марта (три дня – с субботы по понедельник),
- с 1 по 3 мая (три дня – с субботы по понедельник),
- с 8 по 10 мая (три дня – с субботы по понедельник),
- с 12 по 14 июня (три дня – с субботы по понедельник),
- с 4 по 7 ноября (четыре дня – с четверга по воскресенье).