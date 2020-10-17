МИА "Россия сегодня" победило в премии "Хрустальная пирамида"

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Медиагруппа "Россия сегодня" победила в премии "Хрустальная пирамида", сообщили в пресс-службе агентства. Об этом сообщает РИА Новости.

"Медиагруппа "Россия сегодня" стала победителем премии "Хрустальная пирамида". Мы получили золотую награду в номинации "Корпоративная социальная ответственность года", – говорится в пресс-релизе.

У медиагруппы, как добавили в пресс-службе, действует более 40 проектов КСО по всему миру: от помощи в усыновлении детей и проекта "Найди меня, мама" до поддержки малообеспеченных семей и просветительского проекта SputnikPro.

"Одним из самых заметных проектов этого года стала онлайн-акция в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!". Портал акции представляет собой базу фотографий и коротких историй со словами благодарности врачам, медицинским работникам, сотрудникам и волонтерам больниц и госпиталей, бригадам "скорой помощи", спасающим здоровье и жизни людей по всей стране. Все истории, опубликованные на портале, предоставлены пациентами, родными, близкими, друзьями героев акции и просто неравнодушными людьми", – указано в пресс-релизе.

"Пожалуйста, дышите!" – онлайн-акция в поддержку российских медиков и волонтеров, ведущих борьбу за здоровье россиян в период пандемии COVID-19. Акция инициирована медиагруппой "Россия сегодня".

Премия "Хрустальная пирамида" учреждена оргкомитетом саммита HR-Директоров в сотрудничестве с РСПП и ежегодно присуждается для распространения лучшего опыта управления компаниями и людьми, а также привлечения внимания к сфере управления человеческим капиталом, поощрения организаций, внедряющих передовые методы и технологии в области HR.