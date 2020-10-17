Лавров рассказал об учете русскоязычного населения в Казахстане

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МИД Грузии опроверг сообщения о переброске военных грузов в Армению и Азербайджан В ведомстве напомнили, что Грузия после начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе полностью закрыла свое воздушное пространство для транзита военных грузов 873

Взлом системы от "Гирчи": партия протестует против закрытия избирательных штабов в барах Все дело в том, что решение властей страны запретить работу ресторанов после 22:00 отразилось и на работе избирательных штабов партии 176