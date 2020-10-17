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Лавров рассказал об учете русскоязычного населения в Казахстане

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201017/249733682/Lavrov-rasskazal-ob-uchete-russkoyazychnogo-naseleniya-v-Kazakhstane.html

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность раскола Казахстана по этническому принципу. Подробнее - смотрите в видео

Министр иностранных дел России заявил, что не видит для этого никакой угрозы. Почему он сделал такой вывод - Лавров рассказал во время интервью ведущим российским радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

Теги:
Сергей Лавров, Лавров


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