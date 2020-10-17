Лавров рассказал об учете русскоязычного населения в Казахстане

Министр иностранных дел России заявил, что не видит для этого никакой угрозы. Почему он сделал такой вывод - Лавров рассказал во время интервью ведущим российским радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил возможность раскола Казахстана по этническому принципу. Подробнее - смотрите в видео
Министр иностранных дел России заявил, что не видит для этого никакой угрозы. Почему он сделал такой вывод - Лавров рассказал во время интервью ведущим российским радиостанциям - Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
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