Рекорд скорости: как "Союз МС-17" доставил экипаж на МКС

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", стартовавшая с космодрома Байконур, доставила экипаж на Международную космическую станцию за рекордные 3 часа и 3 минуты

Впервые для полета к МКС управляемого корабля с космонавтами на борту была использована сверхбыстрая "двухвитковая" схема стыковки, при которой "Союз МС-17" сделал всего 2 оборота вокруг Земли.

Традиционной считается полетная программа, при которой корабль делает 34 витка, но ранее также уже применялась ускоренная "четырехвитковая" схема, которая занимала около 6 часов.

Сверхбыстрая модель стыковки до этого уже была отработана на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", и предыдущий рекорд времени полета – 3 часа 18 минут.

Экипаж, состоящий из двух российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американской астронавтки NASA Кэтлин Рубинс, пробудет на орбите 177 суток.

За это время они проведут 55 научных исследований и экспериментов.