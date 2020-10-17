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Рекорд скорости: как "Союз МС-17" доставил экипаж на МКС

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video : RosCosmos
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201017/249733805/Rekord-skorosti-kak-Soyuz-MS-17-dostavil-ekipazh-na-MKS.html

Ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17", стартовавшая с космодрома Байконур, доставила экипаж на Международную космическую станцию за рекордные 3 часа и 3 минуты

Впервые для полета к МКС управляемого корабля с космонавтами на борту была использована сверхбыстрая "двухвитковая" схема стыковки, при которой "Союз МС-17" сделал всего 2 оборота вокруг Земли.

Традиционной считается полетная программа, при которой корабль делает 34 витка, но ранее также уже применялась ускоренная "четырехвитковая" схема, которая занимала около 6 часов.

Сверхбыстрая модель стыковки до этого уже была отработана на нескольких грузовых кораблях "Прогресс МС", и предыдущий рекорд времени полета – 3 часа 18 минут.

Экипаж, состоящий из двух российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американской астронавтки NASA Кэтлин Рубинс, пробудет на орбите 177 суток.

За это время они проведут 55 научных исследований и экспериментов.

Теги:
технологии, наука, Роскосмос, Космос


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