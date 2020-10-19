Российские медики прокомментировали новый симптом COVID-19

По мнению врачей, когда у инфицированных коронавирусом болезнь протекает в тяжелой форме, упомянутый симптом оборачивался полной потерей слуха

ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Российские врачи прокомментировали сообщение о новом симптоме COVID-19 – проблемах со слухом. По мнению врача-пульмонолога Сергея Пурясева, заражение вирусной инфекций способно повлечь за собой множество осложнений, в результате которых страдают нервная система, кишечник, почки и другие органы.

Ранее команда исследователей из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении может свидетельствовать нарушения слуха. Так, многие пациенты с COVID-19 жаловались на тиннитус – звон или шум в ушах без какого-либо внешнего стимула.

"Нарушения слуха связаны с невритом слухового нерва. Вначале он проявляется шумом в ушах, а впоследствии может быть парез и паралич слухового нерва, человек может лишиться слуха", – отметил Пурясев в интервью РБК.

По словам медика, при первых признаках неврита следует начать принимать сильные противовоспалительные препараты.

Как добавил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, коронавирус нового типа может протекать с симптомами острых респираторных инфекций, либо с дыхательной недостаточностью и развитием острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) у взрослых.

"Еще возможно развитие инфекционно-токсического шока и септического процесса, если будет присоединение вторичной бактериальной флоры", – отметил врач.

При этом были зарегистрированы случаи, когда у инфицированных коронавирусом в далеко не легкой форме упомянутый симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем. Так что ученые призвали медиков обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза.