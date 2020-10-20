Российский фрегат вышел из Владивостока на испытания после модернизации

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вышел из Владивостока на ходовые испытания в Японское море. Подробнее - смотрите в видео

Из акватории "Дальзавода" на внешний рейд судно вывели буксиры, после чего фрегат дал полный ход. В море экипаж проведет скоростные и маневренные испытания, проверит работу систем управления и силовой установки, а также навигационного оборудования и средств связи.

После глубокой модернизации судно получило новое вооружение – ракетные комплексы "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшие противолодочные и противовоздушные системы. Планируется, что фрегат "Маршал Шапошников" до конца года будет сдан и вернется в состав Тихоокеанского флота РФ.