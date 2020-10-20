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Российский фрегат вышел из Владивостока на испытания после модернизации

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video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/14/249751963.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201020/249751991/Rossiyskiy-fregat-vyshel-iz-Vladivostoka-na-ispytaniya-posle-modernizatsii.html

Фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" вышел из Владивостока на ходовые испытания в Японское море. Подробнее - смотрите в видео

Из акватории "Дальзавода" на внешний рейд судно вывели буксиры, после чего фрегат дал полный ход. В море экипаж проведет скоростные и маневренные испытания, проверит работу систем управления и силовой установки, а также навигационного оборудования и средств связи.

После глубокой модернизации судно получило новое вооружение – ракетные комплексы "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшие противолодочные и противовоздушные системы. Планируется, что фрегат "Маршал Шапошников" до конца года будет сдан и вернется в состав Тихоокеанского флота РФ.

Теги:
Министерство обороны РФ, Минобороны РФ, оборона, Россия, Россия


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