Производство российской вакцины от COVID-19 к декабрю увеличат в пять раз

Ранее сообщалось, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России могут увеличиться до 15 миллионов доз в месяц весной следующего года

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Производство вакцины "Спутник V" от коронавируса в России может вырасти до 1,5 миллиона доз, что в пять раз больше по сравнению с октябрем, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре – примерно около 800, и приблизиться к 1,5 миллионам в декабре месяце", – сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Также в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона" – и идет работа над созданием третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.