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Клинические испытания российской вакцины Спутник V от коронавирусной инфекции в Беларуси

Производство российской вакцины от COVID-19 к декабрю увеличат в пять раз

© photo: Sputnik
Россия
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Темы:
Новости из России (1418)
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Ранее сообщалось, что объемы производства вакцины "Спутник V" в России могут увеличиться до 15 миллионов доз в месяц весной следующего года

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Производство вакцины "Спутник V" от коронавируса в России может вырасти до 1,5 миллиона доз, что в пять раз больше по сравнению с октябрем, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Пандемия коронавируса COVID-19 . Лаборатория по тестированию на вирус в Дели , Индия
© AP Photo / Yirmiyan Arthur
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"Что касается количества, мы пока параметры не изменили. До конца месяца мы хотим выйти на объем около 300 тысяч доз, в ноябре – примерно около 800, и приблизиться к 1,5 миллионам в декабре месяце", – сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Также в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона" – и идет работа над созданием третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.

Темы:
Новости из России (1418)
Теги:
Вакцинация, Россия, Коронавирус COVID-2019


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