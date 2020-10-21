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Роспотребнадзор рассказал о подрывающем защиту от коронавируса факторе

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1377)
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20201021/249760737/Rospotrebnadzor-rasskazal-o-podryvayuschem-zaschitu-ot-koronavirusa-faktore.html

В ведомстве отметили, что во время распространения инфекций и вирусов важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Переохлаждение из-за резких перепадов температуры может временно понизить защиту организма от инфекций, в том числе от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

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© AP Photo / Altaf Qadri
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"Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19", – говорится в сообщении.

Поэтому, подчеркнули в ведомстве, сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Согласно нормам, в комнатах младшей, средней и старшей групп дошкольных организаций температура должна быть 21-23° С, в классах школ – 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 20-22 °С, уточнили в пресс-службе.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1377)
Теги:
Роспотребнадзор, Коронавирус COVID-2019


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