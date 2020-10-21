Кадры ночных учений летчиков Тихоокеанского флота на Камчатке

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Экипажи перехватчиков МиГ-31БМ из состава смешанного авиаполка Тихоокеанского флота провели ночные учения по перехвату условного самолета. Подробнее - смотрите в видео
Экипажи перехватчиков МиГ-31БМ провели ночные учения по перехвату условного самолета – нарушителя российской границы на Камчатке.
Главной задачей военных по сценарию учений было обнаружить, сопроводить и принудить к посадке на авиабазе Елизово воздушное судно, незаконно проникшее на территорию России.