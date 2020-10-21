11:37 21 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8067
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2222
Поиск
Россия

Кадры ночных учений летчиков Тихоокеанского флота на Камчатке

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
video : Ministry of Defence of Russia
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/15/249760826.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201021/249760864/Kadry-nochnykh-ucheniy-letchikov-Tikhookeanskogo-flota-na-Kamchatke.html

Экипажи перехватчиков МиГ-31БМ из состава смешанного авиаполка Тихоокеанского флота провели ночные учения по перехвату условного самолета. Подробнее - смотрите в видео

Экипажи перехватчиков МиГ-31БМ провели ночные учения по перехвату условного самолета – нарушителя российской границы на Камчатке.

Главной задачей военных по сценарию учений было обнаружить, сопроводить и принудить к посадке на авиабазе Елизово воздушное судно, незаконно проникшее на территорию России.

Теги:
Учения, международная безопасность, Россия, Россия


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
В России начались испытания третьей вакцины от коронавируса
В России начались испытания третьей вакцины от коронавируса
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться