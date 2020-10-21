В России разрабатывают объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" принялся к разработке объединенной вакцины - она должна будет защитить одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа, пишет РИА Новости.

"Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре", — сказал директор учреждения Ринат Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики коронавируса нового типа, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".

Отмечается, что ее пострегистрационные испытания будут продолжаться при участии 40 тысяч добровольцев. Ожидается, что в их числе будут люди старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Сообщается, что в гражданский оборот препарат может поступить с 1 января. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.

В России начались испытания третьей вакцины от коронавируса >>>

Примечательно, что первой российской вакциной стал "Спутник-V". Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в начале августа.