16:23 21 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8067
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2222
Поиск
Срочно:

В России разрабатывают объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1420)
1 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201021/249765891/V-Rossii-razrabatyvayut-obedinennuyu-vaktsinu-protiv-COVID-19-i-grippa.html

Наложение инфекций в вирусный сезон сильно утяжеляет лечение заболеваний, поэтому ученые решили найти альтернативный путь

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российский Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" принялся к разработке объединенной вакцины - она должна будет защитить одновременно от коронавирусной инфекции и гриппа, пишет РИА Новости.

Учёные проверяют новую вакцину от коронавируса
© photo: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky
Для кого вакцина против COVID-19 неэффективна? Мнение вирусолога

"Разработка объединенной вакцины против коронавируса и сезонного гриппа, такие работы у нас сейчас проводятся в центре", — сказал директор учреждения Ринат Максютов на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации второго российского препарата для профилактики коронавируса нового типа, созданного на основе пептидных антигенов в новосибирском центре "Вектор" при Роспотребнадзоре. Вакцина получила название "ЭпиВакКорона".

Отмечается, что ее пострегистрационные испытания будут продолжаться при участии 40 тысяч добровольцев. Ожидается, что в их числе будут люди старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Сообщается, что в гражданский оборот препарат может поступить с 1 января. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.

В России начались испытания третьей вакцины от коронавируса >>>

Примечательно, что первой российской вакциной стал "Спутник-V". Ее разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат был зарегистрирован в начале августа.

Темы:
Новости из России (1420)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
Акция протеста в центре грузинской столицы Посигналь Бидзине! - видео
"Посигналь Бидзине!": на дорогах в центре Тбилиси проходит акция протеста - видео
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться