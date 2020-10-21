19:31 21 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8067
  • 100 RUB4.1413
  • USD3.2222
Поиск
Срочно:
Молодые люди на одной из улиц в Москве во время дождя

Москва попала в Топ-5 самых пешеходных городов мира

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Россия
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201021/249768812/Moskva-popala-v-Top-5-samykh-peshekhodnykh-gorodov-mira.html

Французская столица оказалась вторым городом мира по доступности для пешеходов, согласно исследованию американского Института политики в области транспорта и развития

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская столица вместе с Лондоном, Парижем, Боготой (Колумбия) и Гонконгом названа самым пешеходным мегаполисом планеты, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на исследование американского Института политики в области транспорта и развития.

Спектакль Ричард III на сцене московского Театра Вахтангова
photo: Vakhtangov Theatre / FB
Спектакль грузинского режиссера "Ричард III" признан самым востребованным в Москве

Любопытно, что наиболее низкие строчки заняли города США. Там плохо развита пешеходная инфраструктура и передвигаться без автомобиля довольно трудно, пишет издание.

При этом, согласно показателю "Доля горожан, живущих в пределах 100 метров от мест без автомобильного движения — скверов, парков, пешеходных улиц", лидирует Гонконг. За ним следуют Москва, Париж, Богота и Лондон.

Столица Франции, город Париж, заняла первое место в категории "Доля горожан, живущих в пределах одного километра от больниц и школ". Далее идут Лима (Перу), Лондон, Сантьяго (Чили) и Богота.

Примечательно, что значительным параметром оказалась средняя площадь жилого квартала: чем он меньше, тем быстрее и легче пешеход доберется до места назначения, потому что ему не придется обходить массивы зданий. По этому показателю первое место занял суданский город Хартум, за ним следуют Богота, Лима, Карачи (Пакистан) и Токио.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Празднование окончания Ртвели в винной компании Шуми
Как в Грузии празднуют окончание Ртвели - яркие фото
Акция протеста в центре грузинской столицы Посигналь Бидзине! - видео
"Посигналь Бидзине!": на дорогах в центре Тбилиси проходит акция протеста - видео
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
Тарифы на посылки в Грузии и других странах
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться