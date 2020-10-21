Москва попала в Топ-5 самых пешеходных городов мира

Французская столица оказалась вторым городом мира по доступности для пешеходов, согласно исследованию американского Института политики в области транспорта и развития

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Российская столица вместе с Лондоном, Парижем, Боготой (Колумбия) и Гонконгом названа самым пешеходным мегаполисом планеты, сообщает "ЕвроПульс" со ссылкой на исследование американского Института политики в области транспорта и развития.

Любопытно, что наиболее низкие строчки заняли города США. Там плохо развита пешеходная инфраструктура и передвигаться без автомобиля довольно трудно, пишет издание.

При этом, согласно показателю "Доля горожан, живущих в пределах 100 метров от мест без автомобильного движения — скверов, парков, пешеходных улиц", лидирует Гонконг. За ним следуют Москва, Париж, Богота и Лондон.

Столица Франции, город Париж, заняла первое место в категории "Доля горожан, живущих в пределах одного километра от больниц и школ". Далее идут Лима (Перу), Лондон, Сантьяго (Чили) и Богота.

Примечательно, что значительным параметром оказалась средняя площадь жилого квартала: чем он меньше, тем быстрее и легче пешеход доберется до места назначения, потому что ему не придется обходить массивы зданий. По этому показателю первое место занял суданский город Хартум, за ним следуют Богота, Лима, Карачи (Пакистан) и Токио.