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Россия

Лавров призвал ООН не допустить обострения ситуации в Персидском заливе

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201022/249774931/Lavrov-prizval-OON-ne-dopustit-obostreniya-situatsii-v-Persidskom-zalive.html

Положение в Персидском заливе по-прежнему шаткое – об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на видеоконференции Совета безопасности ООН

По словам российского министра, в начале 2020 года возникла реальная опасность начала крупномасштабной войны в регионе. Впрочем, несмотря на то, что наихудшего сценария удалось избежать, "причин для самоуспокоения не наблюдается", подчеркнул Лавров.

Глава МИД России призвал отказаться от политики давления, подозрений и взаимных упреков между странами, а также отбросить практику провокаций, шантажа и демонизации какой-либо из сторон.

Однако ранее российскую концепцию коллективной безопасности, представленную в Организации Объединенных Наций, отвергла постпред США при ООН Келли Крафт, заявив, что "международному сообществу не нужен еще один механизм обеспечения безопасности в Заливе".

Теги:
СБ ООН, ООН, ООН, международная безопасность, Сергей Лавров, Россия, Россия


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