Лавров призвал ООН не допустить обострения ситуации в Персидском заливе

Положение в Персидском заливе по-прежнему шаткое – об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на видеоконференции Совета безопасности ООН

По словам российского министра, в начале 2020 года возникла реальная опасность начала крупномасштабной войны в регионе. Впрочем, несмотря на то, что наихудшего сценария удалось избежать, "причин для самоуспокоения не наблюдается", подчеркнул Лавров.

Глава МИД России призвал отказаться от политики давления, подозрений и взаимных упреков между странами, а также отбросить практику провокаций, шантажа и демонизации какой-либо из сторон.

Однако ранее российскую концепцию коллективной безопасности, представленную в Организации Объединенных Наций, отвергла постпред США при ООН Келли Крафт, заявив, что "международному сообществу не нужен еще один механизм обеспечения безопасности в Заливе".