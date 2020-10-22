Актера Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

Российские СМИ заявляют, что популярный артист заразился коронавирусом нового типа уже во второй раз

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Известный российский актер театра и кино Гоша Куценко госпитализирован в Москве с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.

Ранее Куценко опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что он "приболел", в связи с чем спектакль Live Lettres, назначенный на 21 и 22 октября, переносится на 8 декабря.

"Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!" - написал в Instagram артист.

При этом, по информации "Комсомольской правды", Гоша Куценко заразился коронавирусом уже во второй раз. COVID-19 актер перенес "на ногах" в начале декабря. Тогда Гоша чувствовал недомогание. По данным газеты, в этот раз болезнь протекает в тяжелой форме.