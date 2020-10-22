Актера Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Известный российский актер театра и кино Гоша Куценко госпитализирован в Москве с коронавирусом, сообщила РИА Новости его представитель.
Ранее Куценко опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о том, что он "приболел", в связи с чем спектакль Live Lettres, назначенный на 21 и 22 октября, переносится на 8 декабря.
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Друзья! Я приболел! Все-таки. 😎 Поэтому так складываются обстоятельства ,что мы вынуждены перенести спектакль "Love Letters", назначенный на 21 и 22 октября на 8 декабря. Площадка остаëтся без изменений - театр на Таганке). Билеты действительны. Если Вам не подходит 8 декабря, то билеты можно поменять на любую другую из предложенных ниже дат. О том как это сделать Вас расскажут администраторы театра "Ателье" по телефону: +7 495 150 01 94. "Love Letters" 22 ноября (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 6 декабря (вс.) Театриум на Серпуховке ( ул. Павловская д.6.) "Love Letters" 8 декабря (вт.) Театр на Таганке (ул. Земляной Вал, 76/21 Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!👋🏻
"Берегите себя! Ковид - коварнейший персонаж! Вот и мне пришлось его исполнить! Носите маски! Держите дистанцию. Не будьте безрассудны. Помогите Себе и Врачам. Они опять взялись за Подвиги!" - написал в Instagram артист.
При этом, по информации "Комсомольской правды", Гоша Куценко заразился коронавирусом уже во второй раз. COVID-19 актер перенес "на ногах" в начале декабря. Тогда Гоша чувствовал недомогание. По данным газеты, в этот раз болезнь протекает в тяжелой форме.