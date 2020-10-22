Путин заявил, что мир стоит на пороге кардинальных перемен

По словам российского лидера, по экспоненте набирают скорость процессы, о которых не раз в мире говорили раньше

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. Мир стоит на пороге перемен и тектонических сдвигов из-за ситуации с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Об этом пишет РИА Новости.

"Вероятно, такой тревожный фон у многих лишь усиливает ощущение, что начинается какое-то совсем другое время, что мы не просто на пороге кардинальных перемен, а эпохи тектонических сдвигов, причём во всех сферах жизни", - сказал Путин.

По его словам, по экспоненте набирают скорость процессы, о которых не раз говорили на заседаниях Валдайского клуба раньше.

"Например, шесть лет назад, в 2014 году, в ходе дискуссии на тему "Мировой порядок: новые правила или игра без правил", мы тогда дискутировали на эту тему, и теперь игра без правил, к сожалению, как представляется, выглядит все более устрашающе", – сказал Путин.

По последним данным, в мире с начала пандемии заразились коронавирусом уже 41,3 миллиона человек, свыше 1,1 млн скончались. Выздоровели более 28 млн человек.