Москва вошла в пятерку лучших городов для жизни

Также в рейтинг попал и другой российский город – Санкт-Петербург. Он расположился на 16 месте, поднявшись на 19 позиций вверх

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Москва заняла четвертое место из ста в рейтинге "Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения", сообщает РИА Новости.

В рейтинге The World's 100 Best Cities анализируют сто городов-миллионников с точки зрения их привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса.

По сравнению с прошлым годом, Москва поднялась в списке на одну позицию, опередив Токио. Первое место в рейтинге занимает Лондон, следом идем Нью-Йорк, а затем Париж. Будучи на четвертом месте, Москва опережает такие города, как Мадрид, Амстердам, Дубай, Торонто, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.

При составлении рейтинга эксперты анализируют не только статистические данные, но и образ городов в глазах пользователей социальных сетей. Так, Москва второй год подряд входит в топ-5 мегаполисов, которые наиболее часто упоминаются при помощи хештегов в сети Instagram.

Также в рейтинг попал и другой российский город – Санкт-Петербург. Он располагается на 16 месте, хотя в прошлом году был лишь на 35 позиции.

Рейтинг The World's 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy.