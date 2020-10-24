19:43 24 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8137
  • 100 RUB4.2174
  • USD3.2202
Поиск
Город Москва. Столица России. Садовнический мост и вид на Москва-сити

Москва вошла в пятерку лучших городов для жизни

© photo: Sputnik / Maksim Blinov
Россия
Получить короткую ссылку
Темы:
Новости из России (1425)
7410
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/06/249370707.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201024/249795775/Moskva-voshla-v-pyaterku-luchshikh-gorodov-dlya-zhizni.html

Также в рейтинг попал и другой российский город – Санкт-Петербург. Он расположился на 16 месте, поднявшись на 19 позиций вверх

ТБИЛИСИ, 24 окт — Sputnik. Москва заняла четвертое место из ста в рейтинге "Лучшие города для жизни, работы, инвестиций и посещения", сообщает РИА Новости.

В рейтинге The World's 100 Best Cities анализируют сто городов-миллионников с точки зрения их привлекательности для туризма, проживания и ведения бизнеса.

Молодые люди на одной из улиц в Москве во время дождя
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Москва попала в Топ-5 самых пешеходных городов мира

По сравнению с прошлым годом, Москва поднялась в списке на одну позицию, опередив Токио. Первое место в рейтинге занимает Лондон, следом идем Нью-Йорк, а затем Париж. Будучи на четвертом месте, Москва опережает такие города, как Мадрид, Амстердам, Дубай, Торонто, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.

При составлении рейтинга эксперты анализируют не только статистические данные, но и образ городов в глазах пользователей социальных сетей. Так, Москва второй год подряд входит в топ-5 мегаполисов, которые наиболее часто упоминаются при помощи хештегов в сети Instagram.

Также в рейтинг попал и другой российский город – Санкт-Петербург. Он располагается на 16 месте, хотя в прошлом году был лишь на 35 позиции.

Рейтинг The World's 100 Best Cities составляется с 2016 года международной консалтинговой компанией Resonance Consultancy.

Темы:
Новости из России (1425)
Теги:
Москва


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Предвыборная символика. Баннеры партий Лело и Грузинская мечта
Предвыборная агитация: как выглядят улицы Тбилиси - фото
“Соревнования в большей нелюбви к России” - как Москва отреагировала на предвыборные дебаты в США
"Соревнования в большей нелюбви к России" - реакция Москвы на предвыборные дебаты в США
Как торгует Грузия в период пандемии
Как торгует Грузия в период пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться