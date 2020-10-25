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"Конфликт в худшем варианте": Путин о Нагорном Карабахе - видео

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Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (149)
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video: Ruptly / Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201025/249798230/Konflikt-v-khudshem-variante-Putin-o-Nagornom-Karabakhe---video.html

"Конфликт в худшем варианте" - так события в Нагорном Карабахе оценил российский президент. По словам Владимира Путина, главная трагедия - в гибели людей

Потери в результате конфликта несут и Азербайджан, и Армения. Общее число погибших приближается к пяти тысячам. Почему стороны конфликта постоянно срывают режим перемирия и сможет ли Москва остановить эту войну - смотрите в видео.

Темы:
Обострение в Нагорном Карабахе, вооруженные столкновения 2020 (149)
Теги:
Путин, Владимир Путин, Нагорно-карабахский конфликт, Карабахский конфликт


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