"Конфликт в худшем варианте": Путин о Нагорном Карабахе - видео

Потери в результате конфликта несут и Азербайджан, и Армения. Общее число погибших приближается к пяти тысячам. Почему стороны конфликта постоянно срывают режим перемирия и сможет ли Москва остановить эту войну - смотрите в видео.
"Конфликт в худшем варианте" - так события в Нагорном Карабахе оценил российский президент. По словам Владимира Путина, главная трагедия - в гибели людей
Потери в результате конфликта несут и Азербайджан, и Армения. Общее число погибших приближается к пяти тысячам. Почему стороны конфликта постоянно срывают режим перемирия и сможет ли Москва остановить эту войну - смотрите в видео.
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч российской премьер-лиги между клубами "Ростов" и "Химки"
Всего на нефтяном танкере находились 13 человек, из них шесть удалось спасти, еще трое за бортом
Также в рейтинг попал и другой российский город – Санкт-Петербург. Он расположился на 16 месте, поднявшись на 19 позиций вверх
Во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что не в первый раз сталкивается с агрессивными выпадами против него со стороны Запада, поэтому уже давно не обращает на них внимания
За последние 24 часа ковид-клиники покинули 604 человека. С начала пандемии вылечились 10 767 пациентов, а скончался 201 человек
Эпицентр землетрясения магнитудой 3,1 располагался в 50 километрах от Тбилиси на глубине 16 километров
Из этой суммы 21 миллион лари потратили девять самых рейтинговых партий, все остальные в сумме потратили два миллиона
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik