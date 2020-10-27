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Лечение пациентов с коронавирусом в России - пандемия COVID 19

В России ужесточили меры по борьбе с COVID-19

© AP Photo / Pavel Golovkin
Россия
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Темы:
Новости из России (1430)
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Россия на четвертой строчке по числу заразившихся в мире. В стране с начала пандемии выявили более полутора миллиона инфицированных

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В России Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предписала всем жителям носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах, пишет РИА Новости.

Постановление вступает в силу с 28 октября.

Также ведомство запретило зрелищно-развлекательные мероприятия и работу кафе с 23:00 до 06:00. В транспорте, такси, магазинах, ресторанах и театрах должны усилить режим дезинфекции.

Регионам рекомендовано проводить не менее 150 исследований на коронавирус на 100 тысяч населения.

Наиболее сложная обстановка в столице: москвичи обязаны соблюдать масочно-перчаточный режим, часть сотрудников и старшеклассники перешли на удаленку, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями просят по возможности оставаться дома.

С начала пандемии по сегодняшний день в РФ выявлено 1 531 224 инфицированных, выздоровело - 1 146 096, скончались - 26 269. За последние сутки зарегистрировано 17 347 зараженных. 

Темы:
Новости из России (1430)


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