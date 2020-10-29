В центре Гамалеи прокомментировали обнаружение коронавируса у испытателей вакцины

По словам директора центра Гамалеи, в котором разработали вакцину от коронавируса, нежелательных реакций на "Спутник V" у добровольцев не обнаружено

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Те испытатели вакцины от коронавируса "Спутник V", у которых выявили COVID-19, могли получить плацебо, точно узнать подробности можно будет в ноябре после расшифровки данных, рассказал РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября", – сказал он.

По его словам, половина добровольцев, принимающих участие в исследовании, уже получили первый компонент вакцины, около 9 тысяч провакцинированы уже и второй раз.

Также Гицбург рассказал, что в ходе пострегистрационных испытаний новых нежелательных реакций не появилось. Жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины "Спутник V" летом, также не поступало, отметил он.

"Официально наблюдение за ними не ведется, но они на связи. Насколько я знаю, никто из них даже не простудился, не заболел, не проинфицировался. Хотя официально клинические испытания закончились", – сказал он.

Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания, в ходе которых планируется провакцинировать 40 тысяч добровольцев, причем четверть из них получат плацебо.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Клинические испытания проходили в Сеченовском университете, в них приняли участие 38 добровольцев. Исследования подтвердили безопасность вакцины, у всех добровольцев выработался иммунитет. Первую группу выписали 15 июля, вторую – 20 июля.

Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.