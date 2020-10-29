Путин назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

РФ готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по российским вакцинам или производить их на площадках зарубежных партнёров

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Обе российские вакцины от коронавируса безопасны и эффективны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Испытания российской вакцины проходят без сбоев, надеюсь, к массовой вакцинации приступим к концу года", - сказал глава государства выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По его словам, российскими вакцинами от коронавируса в первую очередь будут снабжены граждане РФ. Однако РФ готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности по российским вакцинам или производить их на площадках зарубежных партнёров.

Путин также подчеркнул, что разработки вакцин против коронавируса в России свидетельствуют, что наука в стране развивается, советская школа жива.

Ранее сообщалось, что массовая вакцинация россиян отечественной вакциной "Спутник V" от коронавируса может начаться с конца ноября.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. В августе сообщалось, что производством вакцины "Спутник V" будут заниматься "Биннофарм" (входит в АФК "Система"), "Р-Фарм" и "Генериум".

А в конце сентября российский научный центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцина от "Вектора" под названием "ЭпиВакКорона" станет второй российской вакциной от коронавируса.