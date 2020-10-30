Трогательные "объятия" редких леопардов впервые сняли на видео в нацпарке Приморья

На видео попал так называемый груминг - проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Трогательные "объятия" самки редкого дальневосточного леопарда и ее котенка впервые запечатлены на видео фотоловушки нацпарка "Земля леопарда" в Приморском крае, пишет РИА Новости.

Ролик опубликован на YouTube-канале нацпарка. На кадрах видно, как леопард обхватывает лапами голову котенка и умывает его.

"Запечатленное лесной камерой родительское поведение пятнистых кошек характерно для кошачьих, однако ранее не удавалось заснять подобный момент на видео. Самки с малышами проводят много времени в укромных уголках на своей территории. Здесь же фотоловушка запечатлела, как мама с котенком отдыхают на открытом пространстве и явно чувствуют себя в абсолютной безопасности, не стесняясь искренних семейных нежностей", - говорится в сообщении.

На видео - так называемый груминг - проявление родительского и дружелюбного поведения, возможного только у особей с привязанностью друг к другу, говорит сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Екатерина Блидченко.

"Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях. Котенку на видео около пяти-шести месяцев, в таком возрасте котята леопардов еще не отходят далеко от мамы. Скорее всего, семью удалось зафиксировать на родильном участке, где этот малыш появился на свет и теперь познает мир", - отметила Блидченко.

Самки дальневосточного леопарда сопровождают и оберегают котят на протяжении первых 1,5 лет жизни детенышей, они обучают их охоте и выводят на "прогулки" по своему участку.

Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. В 2019 году здесь зафиксировано 97 взрослых леопардов - на восемь особей больше, чем годом ранее.