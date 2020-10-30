Российские ученые связали заболеваемость COVID-19 с уровнем счастья

Оказывается инфицирование коронавирусом связано не только с ослабленным иммунитетом, но и с эмоциональной составляющей

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Коронавирус встречается реже там, где уровень счастья выше. Такую интересную закономерность вывел глава российского Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова при Минздраве, академик РАН Евгений Шляхто.

Ученый подчеркнул, что сейчас надо мотивировать людей, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, а также сохранять хорошее настроение.

"COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду", – пояснил ученый в интервью "Известиям".

По мнению Шляхто, для профилактики и превенции коронавирусной инфекции лучше принимать витамины. Кроме того, он напомнил об исследованиях, доказавших, что у многих людей с COVID-19 в организме был обнаружен дефицит витамина D.

Сначала врачи, по словам Шляхто, рассматривали этот витамин как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен, а также предотвращает остеопороз и рахит. Однако вскоре была найдена его связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а после – и с иммунной системой.

"Он работает как модулятор иммунной системы, активатор Т-клеточного иммунитета", – заявил Шляхто.