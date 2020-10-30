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Российские ученые связали заболеваемость COVID-19 с уровнем счастья

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1411)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201030/249854249/Rossiyskie-uchenye-svyazali-zabolevaemost-COVID-19-s-urovnem-schastya.html

Оказывается инфицирование коронавирусом связано не только с ослабленным иммунитетом, но и с эмоциональной составляющей

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Коронавирус встречается реже там, где уровень счастья выше. Такую интересную закономерность вывел глава российского Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова при Минздраве, академик РАН Евгений Шляхто.

Эпидемия коронавируса - пассажиры маршрутных такси на остановке в масках
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ученый подчеркнул, что сейчас надо мотивировать людей, чтобы вести здоровый образ жизни и заниматься спортом, а также сохранять хорошее настроение.

"COVID-19 реже встречается там, где выше уровень счастья. Эмоциональную составляющую тоже надо не упускать из виду", – пояснил ученый в интервью "Известиям".

По мнению Шляхто, для профилактики и превенции коронавирусной инфекции лучше принимать витамины. Кроме того, он напомнил об исследованиях, доказавших, что у многих людей с COVID-19 в организме был обнаружен дефицит витамина D.

Сначала врачи, по словам Шляхто, рассматривали этот витамин как гормон, который регулирует фосфорно-кальциевый обмен, а также предотвращает остеопороз и рахит. Однако вскоре была найдена его связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а после – и с иммунной системой.

"Он работает как модулятор иммунной системы, активатор Т-клеточного иммунитета", – заявил Шляхто.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1411)


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