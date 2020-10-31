Во время пандемии коронавируса: мигранты в Москве - видео

Многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию. Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно. Как повлияла пандемия коронавируса на трудовой рынок и ситуацию в РФ - смотрите в видео.
Из-за закрытых границ в столице образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. Подробнее - смотрите в видео
Многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию. Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно. Как повлияла пандемия коронавируса на трудовой рынок и ситуацию в РФ - смотрите в видео.
По мнению журналистки, глупо и преступно оправдывать насилие. И если за слова и карикатуры можно попросить прощения, то убитых людей вернуть нельзя
Об избраннике Ольги известно, что он сын крупного грузинского бизнесмена, экс-сотрудник лейбла Максима Фадеева MALFA, а также бывший концертный директор самой исполнительницы
В МИД РФ отреагировали на желание американских военных чиновников разместить в Европе гиперзвуковые ракеты. Смотрите в видео заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой
В текущем сезоне Кварацхелия сыграл во всех 12 матчах клуба, забил два гола, отдал одну результативную передачу и заработал три пенальти
Избирательные участки по Грузии откроются в 08:00 - следите за тем, как разворачиваются события вместе с нами.
В Грузии настал день голосования за будущих депутатов. Жители страны сегодня будут избирать парламент юбилейного, десятого созыва
В течение дня в Грузии проходят брифинги различных партий и наблюдателей, на которых рассказывают о зафиксированных в ходе выборов нарушениях
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik