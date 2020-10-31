Во время пандемии коронавируса: мигранты в Москве - видео

Многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию. Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно. Как повлияла пандемия коронавируса на трудовой рынок и ситуацию в РФ - смотрите в видео.