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Во время пандемии коронавируса: мигранты в Москве - видео

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video : Ruptly / Sputnik
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201031/249875265/Vo-vremya-pandemii-koronavirusa-migranty-v-Moskve---video.html

Из-за закрытых границ в столице образовалась острая нехватка строителей, курьеров и таксистов. Подробнее - смотрите в видео

Многим из тех, кто остался в России, пришлось поменять профессию. Однако о полной замене мигрантов и речи быть не может, ведь границы не будут закрыты вечно. Как повлияла пандемия коронавируса на трудовой рынок и ситуацию в РФ - смотрите в видео.

Теги:
мигранты, Коронавирус COVID-2019, Россияне, Россия, Россия


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