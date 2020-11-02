Сноуден заявил о желании получить российское гражданство

При этом Сноуден раскрыл свои планы - они с женой намерены остаться американцами и воспитывать сына в духе американских ценностей

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден изъявил желание подать заявление на двойное американо-российское гражданство, пишет РИА Новости.

"После многих лет разлуки с нашими родителями у нас с женой нет ни малейшего желания разлучаться с нашим сыном. Вот почему в эту эпоху пандемий и закрытых границ мы подаем (заявление. – Прим. ред.) на двойное американо-российское гражданство", – написал он в Твиттере.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e — Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020

​При этом Сноуден подчеркнул, что они с супругой намерены остаться американцами и воспитывать сына в духе американских ценностей, что подразумевает свободу высказывать свое мнение. Он признался, что очень ждет дня, когда сможет вернуться в США, дабы воссоединиться с семьей.

Ранее стало известно о том, что в конце декабря у Сноудена и его супруги должен родиться ребенок, по месту рождения он получит российское гражданство. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который представляет интересы американца в РФ.

Сноуден в 2013 году передал газетам The Washington Post и The Guardian данные секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в Интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда – в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Российская Федерация предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года он получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017-го вид на жительство продлили до 2020 года. В октябре Кучерена сообщил, что Сноуден получил бессрочный документ.

В Россию к Сноудену переехала его подруга Линдси Миллс, с которой они позже тайно оформили брак.