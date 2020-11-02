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Путин оценил предложение Лукашенко изменить Конституцию Беларуси

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“Шаг навстречу оппонентам” - так Владимир Путин оценил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко внести изменения в Конституцию республики

Свое заявление президент России сделал во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ Капитал “Россия зовет” в Москве.

Российский лидер подчеркнул, что было бы правильно, если бы все политические силы в Беларуси включились в процесс урегулирования обстановки в стране, а не обвиняли во всем президента Лукашенко.

Ситуация в Беларуси обострилась после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, но оппозиция отказалась признавать результаты и устроила акции протеста. Они продолжаются в стране уже несколько месяцев.

Теги:
Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Путин


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