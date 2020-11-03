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В России стартовали исследования единой вакцины от коронавируса и гриппа

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
Россия
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Темы:
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201103/249914069/V-Rossii-startovali-issledovaniya-edinoy-vaktsiny-ot-koronavirusa-i-grippa.html

Ранее ученые из Ливерпульского университета оказали, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. В российском госнаучном центре "Вектор" стартовали испытания объединенной вакцины от сезонного гриппа и COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных", – говорится в сообщении. 

Любопытно, что ранее ученые из Ливерпульского университета доказали, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводу авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую – последовательно (с разницей в несколько дней) вирусом гриппа А и коронавирусом.

Акция оппозиции против итогов выборов у здания парламента. 01.11.2020
© Sputnik / STRINGER
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В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины – препарата "ЭпиВакКорона" от "Вектора".

Ожидается, что пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.

Примечательно, что первой вакциной российского производства стал препарат "Спутник-V". Он был разработан в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Темы:
Новости из России (1433)


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