Противостояние разведок России и США: интервью Нарышкина Дмитрию Киселеву

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Служба внешней разведки России считает своими главными оппонентами коллег из Центрального разведывательного управления США – об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью, которое он дал генеральному директору МИА “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву
Сергей Нарышкин отметил, что ЦРУ – одна из сильнейших разведывательных служб в мире, поэтому в России к ее деятельности относятся с особенным вниманием.
Однако, глава СВР подчеркнул, что органы разведок двух стран поддерживают между собой партнерские отношения и обмениваются информацией, особенно той, которая касается борьбы с международным терроризмом.