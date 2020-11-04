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Противостояние разведок России и США: интервью Нарышкина Дмитрию Киселеву

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video : RIA Novosti
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201104/249924423/Protivostoyanie-razvedok-Rossii-i-SShA-intervyu-Naryshkina-Dmitriyu-Kiselevu.html

Служба внешней разведки России считает своими главными оппонентами коллег из Центрального разведывательного управления США – об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью, которое он дал генеральному директору МИА “Россия сегодня” Дмитрию Киселеву

Сергей Нарышкин отметил, что ЦРУ – одна из сильнейших разведывательных служб в мире, поэтому в России к ее деятельности относятся с особенным вниманием.

Однако, глава СВР подчеркнул, что органы разведок двух стран поддерживают между собой партнерские отношения и обмениваются информацией, особенно той, которая касается борьбы с международным терроризмом.

Теги:
Служба разведки, Дмитрий Киселев, Россия, Россия


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