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Президент РФ В. Путин принял участие в заседании дискуссионного клуба Валдай

Путин поздравил граждан России с Днем народного единства

© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
Россия
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Темы:
Новости из России (1434)
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По его словам, патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют огромную многонациональную и многоконфессиональную страну

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем народного единства, сообщает РИА Новости.

"Прежде всего хочу поздравить вас и всех граждан России, нашей большой многонациональной страны, с Днем народного единства. Среди тех, кто поднялся против внутренних распрей и унижения своей страны, были представители самых разных национальностей и вероисповедания. Они были едины в борьбе с иноземными захватчиками, с вероломством и предательством - и потому победили, восстановили целостность державы и сильную власть, спасли, сберегли отечество", – сказал Путин в ходе своего общения с представителями религиозных объединений.

По его словам, патриотизм и сплоченность граждан, общие нравственные идеалы и сегодня объединяют российское общество, огромную многонациональную и многоконфессиональную страну.

Президент РФ Владимир Путин
© photo: Sputnik / Alexey Druzhinin
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Он подчеркнул, что все народы России "вместе переживали трудности и радости, добивались грандиозных побед и проходили через тяжелейшие испытания, исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии друг с другом".

День народного единства стал в России официальным праздником в 2005 году. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Ополченцы штурмом взяли Китай-город 22 октября. Именно эта дата - 22 октября по юлианскому календарю, или 4 ноября по григорианскому, - была выбрана в качестве дня государственного праздника.

Темы:
Новости из России (1434)
Теги:
Владимир Путин, Россия, День народного единства


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