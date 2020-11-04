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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров: Россия готова к сотрудничеству с Европой по вакцинации от COVID-19

photo: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1431)
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https://sputnik-georgia.ru/russia/20201104/249926548/Lavrov-Rossiya-gotova-k-sotrudnichestvu-s-Evropoy-po-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, сейчас в стране также разрабатывается еще несколько вакцин от COVID-19

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Россия готова сотрудничать с Советом Европы по вопросам вакцинации от коронавируса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в обращении к участникам 130-й онлайн-сессии комитета министров СЕ. Об этом сообщает РИА Новости.

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
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По словам Лаврова, коронавирус подтвердил, что европейцам нужно сохранять единство перед общими угрозами.

"В России сертифицирована первая вакцина от коронавируса — "Спутник V". Разрабатываем еще две вакцины. <...> Знаем, что эти успехи нашей страны не всем по душе. Но никакие соображения политического характера, никакие экономические расчеты не должны ставиться выше интересов защиты здоровья собственных граждан", – сказал министр.

Глава МИД подчеркнул, что Москва всегда верила в "объединительный потенциал Совета Европы" и видела в нем "прообраз Общего европейского дома".

"Однако нужно честно признать, что наш четвертьвековой опыт проживания в этом "доме" неоднозначен — здесь и неоспоримые достижения, и несбывшиеся надежды, и разочарования", — заключил Лавров.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Первая в мире вакцина от коронавируса Спутник V
© photo: Sputnik / Владимир Песня
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В конце сентября российский научный центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, вакцина от "Вектора" под названием "ЭпиВакКорона" станет второй российской вакциной от коронавируса.

На минувшей неделе Венгрия объявила о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1431)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Европа, Сергей Лавров


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