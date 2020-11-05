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Табло в зале ожидания в аэропорту Шереметьево. Ситуация в России в связи с коронавирусом

МИД России призвал граждан по возможности отложить поездки за рубеж

© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Россия
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1437)
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В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. МИД России призвал граждан страны по возможности перенести необязательные поездки за границу, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Врачи лечат пациента в клинике в Германии. Пандемия коронавируса COVID 19
© AP Photo / Matthias Schrader
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По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает "стремительно ухудшаться".

"Ведущие эксперты в области здравоохранения еще прошедшей весной высказывали опасения относительно второй, куда более мощной волны COVID-19, которая в соответствии с их анализом должна была наступить этой осенью. Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы", – сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. С августа полеты постепенно возобновляются. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

Городская клиническая инфекционная больница в Казахстане
© photo: Sputnik
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В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.

Суточные рекорды заболеваемости фиксируют и во многих странах мира. Так, максимальные значения за 24 часа показали в США, Австрии, Грузии, Польше.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1437)
Теги:
МИД России, Коронавирус COVID-2019


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