МИД России призвал граждан по возможности отложить поездки за рубеж

В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. МИД России призвал граждан страны по возможности перенести необязательные поездки за границу, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает "стремительно ухудшаться".

"Ведущие эксперты в области здравоохранения еще прошедшей весной высказывали опасения относительно второй, куда более мощной волны COVID-19, которая в соответствии с их анализом должна была наступить этой осенью. Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы", – сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, кроме вывозных рейсов. С августа полеты постепенно возобновляются. Сейчас разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.

В России число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 второй день превышает 19 тысяч. По последним данным, за все время эпидемии коронавирусом заразились 1,71 миллиона человек. Из них 29,5 тысячи умерли, 1,27 миллиона вылечились.

Суточные рекорды заболеваемости фиксируют и во многих странах мира. Так, максимальные значения за 24 часа показали в США, Австрии, Грузии, Польше.