ГА ООН приняла резолюцию РФ о днях памяти жертв Второй мировой войны

Генассамблея предлагает всем государствам-членам и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла внесенную Россией резолюцию об уважении памяти жертв Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

Как отмечается, в документе сказано, что ГА ООН ссылается на свою же резолюцию 2004 года, провозглашающую 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.

В принятой в 5 ноября резолюции Генассамблея "предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".