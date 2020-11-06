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ГА ООН

ГА ООН приняла резолюцию РФ о днях памяти жертв Второй мировой войны

photo: Georgi Kvirikashvili / FB
Россия
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Темы:
Новости из России (1438)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201106/249941449/GA-OON-prinyala-rezolyutsiyu-RF-o-dnyakh-pamyati-zhertv-Vtoroy-mirovoy-voyny.html

Генассамблея предлагает всем государствам-членам и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла внесенную Россией резолюцию об уважении памяти жертв Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

Как отмечается, в документе сказано, что ГА ООН ссылается на свою же резолюцию 2004 года, провозглашающую 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.

В принятой в 5 ноября резолюции Генассамблея "предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны".

Темы:
Новости из России (1438)


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