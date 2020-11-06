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Открытие цифровой лаборатории

В России создали уникальную технологию для современных дисплеев

© photo: Sputnik / Kyrill Kallinikov
Россия
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Новая разработка позволит во много раз ускорить и облегчить создание разнообразных OLED третьего поколения

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Российские ученые из Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) разработали уникальный метод виртуального проектирования органических светодиодов, пишет РИА Новости.

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По словам авторов проекта, данная технология на основе квантовой химии позволит многократно сократить время на создание и выход на рынок новых OLED-устройств – высококачественных дисплеев и источников света. Подробнее о разработке пишет журнал The Journal of Physical Chemistry A.

Органические светодиоды (OLED) – перспективное направление полупроводниковой наноэлектроники, обеспечивающее компактные, дешевые и высокоэффективные источники света и пиксели дисплеев.

По словам ученых НИЯУ МИФИ, созданный ими на основе квантовохимических расчетов метод подбора молекул-излучателей позволит во много раз ускорить и облегчить создание разнообразных OLED третьего поколения, переведя эту работу в область компьютерного моделирования.

Излучение света в OLED происходит за счет явления рекомбинации, то есть столкновения носителей противоположных зарядов – электронов и так называемых дырок, представляющих собою молекулы или атомы, лишенные электрона.

Квантовая эффективность первого поколения OLED не превышала 25 процентов, тогда как в третьем поколении, над которым ученые работают сейчас, удается задействовать уже 100 процентов электронно-дырочных пар. Возможным это стало благодаря использованию одного из внутримолекулярных процессов – термически активированной задержанной флуоресценции (TADF).

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До сих пор считалось, что эффективный TADF-излучатель состоит из двух частей, взаимодействие между которыми должно быть минимально. Но, по словам ученых НИЯУ МИФИ, они установили еще целый ряд свойств, которыми должен обладать материал, дабы излучение в нем эффективно конкурировало с безызлучательными процессами.

Ученые уверены: компьютерный скрининг материалов с четкими критериями отбора способен помочь резко сократить объем экспериментальной работы и ускорить открытие и выход на рынок новых эффективных излучателей третьего поколения OLED.

По словам разработчиков, использованный квантовохимический метод требует сложных расчетов. Однако, как сообщили авторы работы, полученные данные позволят также откалибровать и повысить качество более простых и дешевых методов исследования органических полупроводников.

Проект осуществлен в сотрудничестве с Центром Фотохимии РАН. Сейчас научный коллектив разрабатывает элементы искусственного интеллекта, которые должны помочь в обработке массивов данных для более эффективного скрининга.

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