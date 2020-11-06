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Презентация новой книги писателя-сатирика Михаила Жванецкого Жаркое лето [Читать зимой]

Умер Михаил Жванецкий

© photo: Sputnik / Sergey Polyakov
Россия
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/russia/20201106/249948854/Umer-Mikhail-Zhvanetskiy-.html

Из жизни ушел знаменитый русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений, киносценарист, телеведущий и актер

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Умер всемирно известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий - выдающемуся литературному деятелю шел 87-й год.

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Об этом сообщила Алла Пугачева. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она в Instagram.

В начале октября 2020 года писатель объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие, пишет РИА Новости.



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