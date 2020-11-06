Умер Михаил Жванецкий

ТБИЛИСИ, 6 ноя — Sputnik. Умер всемирно известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий - выдающемуся литературному деятелю шел 87-й год.
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Об этом сообщила Алла Пугачева. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", — написала она в Instagram.
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Вот и все.🙏Ты ушёл от нас навсегда.Невосполнимая утрата.Друг мой,ты незабываем.Ты всегда в моем сердце.🌑#Жванецкий#гений умер.
В начале октября 2020 года писатель объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие, пишет РИА Новости.