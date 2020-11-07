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Пассажиры садятся в вагон поезда Аэроэкспресс на Павелецком вокзале в Москве

Росстат рассказал, сколько женщин приходится на 1000 мужчин в России

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
Россия
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По данным Росстата, хоть сейчас женщин больше, чем мужчин, но к 2031 году этот разрыв должен сократиться

ТБИЛИСИ, 7 ноя — Sputnik. На 1000 мужчин в России приходится 1 154 женщины, рассказали РИА Новости в медиа-офисе Всероссийской переписи населения.

По данным Росстата, численность мужчин в России может возрасти к 2031 году, тем самым разрыв в женско-мужском соотношении в стране сократится.

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"По данным Росстата, на начало 2020 года население России составило 146,7 миллиона человек, из них 68,1 миллиона – мужчины и 78,6 миллиона – женщины. К 2031 году, согласно "высокому" варианту прогноза, ожидается рост количества мужчин до 69,9 миллиона, что должно сдвинуть в положительную сторону соотношение полов – к 2031 разрыв может сократиться до 1 125 женщин на 1 тысячу мужчин", – рассказали в медиа-офисе.

В Росстате также отметили, что "это говорит о постепенном увеличении численности мужчин и продолжительности их жизни".

Наибольшее число мужчин в России было зафиксировано переписью 1989 года, когда в РСФСР их проживало 68,7 миллиона.

Данные на начало 2020 года демонстрируют положительную динамику изменения численности мужчин в России. А уже в 2021 году появится более точная информация о том, как изменилась численность мужчин в России, поскольку будут получены предварительные итоги новой Всероссийской переписи населения. Она уже стартовала в труднодоступных местах, но основной, всероссийский этап пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Темы:
Новости из России (1440)
Теги:
Перепись населения, Россия


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